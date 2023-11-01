Школьников пригласили на суд над их сверстником-закладчиком

Детскому омбудсмену Курганской области "шокирующая" затея местных властей не понравилась.
Власти Кургана в рамках "борьбы с наркоманией" для учащихся образовательных учреждений устроили интересную "экскурсию" — подростков пригласили в Курганский городской суд, где оглашался приговор их ровеснику, который обвинялся в распространении наркотиков.
В акции участвовало около 50 школьников, их сопровождали сотрудники наркоконтроля. Как сообщили в региональном МВД, учащиеся “своими глазами смогли увидеть, как после оглашения приговора их сверстник отправился в колонию”. После суда с ребятами провели беседы о вреде наркотиков и ответственности за их хранение и распространение.
Уполномоченный по правам ребёнка в Курганской области Алёна Лопатина назвала такой способ профилактики употребления и распространения наркотиков "шокирующим". О проведении акции её не уведомили, но она надеется, что в суд приглашали только проблемных учащихся, поскольку такое зрелище явно предназначено не для всех.
"Профилактировать, безусловно, нужно участие детей в противоправных действиях, в том числе и с распространением наркотических средств. Согласна, что мера шокирующая, но, думаю, что именно на такой результат и были нацелены организаторы этого мероприятия.
Подробностями не владею сейчас, вникну в суть: как это проводилось, насколько добровольным было участие. Но, безусловно, не для всех такое мероприятие – и возрастные ограничения должны быть и так далее", — заявила журналистам детский омбудсмен.
Что касается обвиняемого, то за три доказанных эпизода распространения наркотиков посредством "закладок" его отправили в колонию на 5 лет.
Как оцениваете подобные меры в качестве профилактики употребления и распространения наркотиков, переборщили ли местные власти или им в довесок следовало устроить школьникам ещё и экскурсию в места не столь отдалённые?
Источник:
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"она надеется, что в суд приглашали только проблемных учащихся" - дважды дура. Потому что как раз "проблемные" то очень хорошо знают всю эту кухню, и - либо не полезут, либо им уже настолько пофиг, что это их никак не остановит, у них половина друзей или сидели или сидят. Вот как раз нужно тем, кто - "ой, да я разок, ну чё такого, никто на меня и не подумает, я же умный, это они тупые все". Обычно они и влипают в полный рост.
Так что в кое-то веки появилась хорошая идея, надеюсь - её распространят. А я бы ещё их отвёл на экскурсию в острую токсикологию ( к соляным) и в гнойную хирургию (куда "крокодиловодов" привозят). Чтоб вообще понимали, что это не картинки в книжках.
И так дети, смотрите на этого счастливого наркомана, он счастлив что её жив, но это временно, он после ампутации опять стал принимать наркотики и вскоре умер.
Никто не рассказывал,что было групповое изнасилование.
З.Ы. нас так на военные сборы возили в школе. Постреляли с Калаша, лёжа в луже под ливнем, покушали в местной столовой 3 раза, пообщались с простуженными и голодными солдатами, покурили местные папиросы, переночевали в казарме, утром побудка, пробежались 5 км, завтрак, прохладный душ и в автобусах по ухабам обратно в город. В Университеты и Институты из нашего выпуска поступило 100% парней. Попасть на такое на 2 года не захотел никто)
Сколько дармоедов там заседает, раздувая щёки (и свой карман).
Почти три года назад мы приняли поправки в Конституцию, где говорится о необходимости воспитания молодёжи. Депутаты, ау-у-у-у! Почти три года прошло, где хоть один закон на эту тему?
Гнать их всех нужно.