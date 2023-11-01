Школьников пригласили на суд над их сверстником-закладчиком

Власти Кургана в рамках "борьбы с наркоманией" для учащихся образовательных учреждений устроили интересную "экскурсию" — подростков пригласили в Курганский городской суд, где оглашался приговор их ровеснику, который обвинялся в распространении наркотиков.





В акции участвовало около 50 школьников, их сопровождали сотрудники наркоконтроля. Как сообщили в региональном МВД, учащиеся “своими глазами смогли увидеть, как после оглашения приговора их сверстник отправился в колонию”. После суда с ребятами провели беседы о вреде наркотиков и ответственности за их хранение и распространение.