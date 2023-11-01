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Школьников пригласили на суд над их сверстником-закладчиком

Школьников пригласили на суд над их сверстником-закладчиком

Автор:
01 ноября 2023 18:11
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: акция   борьба с наркотиками   курган   наркоконтроль   профилактика преступлений   суд   школьники   
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Детскому омбудсмену Курганской области "шокирующая" затея местных властей не понравилась.

Власти Кургана в рамках "борьбы с наркоманией" для учащихся образовательных учреждений устроили интересную "экскурсию" — подростков пригласили в Курганский городской суд, где оглашался приговор их ровеснику, который обвинялся в распространении наркотиков.


В акции участвовало около 50 школьников, их сопровождали сотрудники наркоконтроля. Как сообщили в региональном МВД, учащиеся “своими глазами смогли увидеть, как после оглашения приговора их сверстник отправился в колонию”. После суда с ребятами провели беседы о вреде наркотиков и ответственности за их хранение и распространение.

Уполномоченный по правам ребёнка в Курганской области Алёна Лопатина назвала такой способ профилактики употребления и распространения наркотиков "шокирующим". О проведении акции её не уведомили, но она надеется, что в суд приглашали только проблемных учащихся, поскольку такое зрелище явно предназначено не для всех.



"Профилактировать, безусловно, нужно участие детей в противоправных действиях, в том числе и с распространением наркотических средств. Согласна, что мера шокирующая, но, думаю, что именно на такой результат и были нацелены организаторы этого мероприятия.


Подробностями не владею сейчас, вникну в суть: как это проводилось, насколько добровольным было участие. Но, безусловно, не для всех такое мероприятие – и возрастные ограничения должны быть и так далее", — заявила журналистам детский омбудсмен.

Что касается обвиняемого, то за три доказанных эпизода распространения наркотиков посредством "закладок" его отправили в колонию на 5 лет.


Как оцениваете подобные меры в качестве профилактики употребления и распространения наркотиков, переборщили ли местные власти или им в довесок следовало устроить школьникам ещё и экскурсию в места не столь отдалённые?

Источник:

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Метки: акция   борьба с наркотиками   курган   наркоконтроль   профилактика преступлений   суд   школьники   
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27k
Matrosskin Час назад
"Алёна Лопатина назвала такой способ профилактики употребления и распространения наркотиков "шокирующим". " - дура. Выкиньте её нафиг. Детям гораздо доходчивее доходит не через голову а через жопу. Это факт, и это обусловлено природой - на наиболее острый раздражитель вырабатывается наиболее быстрый и мощный инстинкт. Можно долго объяснять что к электричеству надо относиться аккуратно и осторожно, но дойдёт именно тогда когда таки дёрнет током. Повезёт - слабым, не повезёт - похоронят. Так и тут.
"она надеется, что в суд приглашали только проблемных учащихся" - дважды дура. Потому что как раз "проблемные" то очень хорошо знают всю эту кухню, и - либо не полезут, либо им уже настолько пофиг, что это их никак не остановит, у них половина друзей или сидели или сидят. Вот как раз нужно тем, кто - "ой, да я разок, ну чё такого, никто на меня и не подумает, я же умный, это они тупые все". Обычно они и влипают в полный рост.
Так что в кое-то веки появилась хорошая идея, надеюсь - её распространят. А я бы ещё их отвёл на экскурсию в острую токсикологию ( к соляным) и в гнойную хирургию (куда "крокодиловодов" привозят). Чтоб вообще понимали, что это не картинки в книжках.
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71k
Пётровыч 9 минут назад
Многие пишут что в больницу их надо сводить, что бы гниющих нарков увидели. А что, довольно хорошо в голове засядет, а начинал от с марихуаны.
И так дети, смотрите на этого счастливого наркомана, он счастлив что её жив, но это временно, он после ампутации опять стал принимать наркотики и вскоре умер.
Ссылка www.youtube.com
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 19 минут назад
Выгнать с работы этого детского обмудка
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3k
Χάρων Полчаса назад
Всё ПРАВИЛЬНО сделали.
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22k
Слепой Пью Полчаса назад
Омбудсмениху нахер с должности. А детишек не в суд надо водить, а на экскурсию в зону малолетнюю через месяц-другой после посадки урода. Или вообще дать там пожить пару дней. Уверен - ни один не захочет подобного для себя.
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32k
Teodor Полчаса назад
Педагоги за этого омбудсмена её работу делают, а она ещё и возмущается...
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22k
babuby 36 минут назад
А что, нужно было памятную доску на стене школы торжественно водрузить!??
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54k
Мойша 36 минут назад
Этот омбудсмен возбухтела из-за того, что все прошло без ее участия. А школоло надо учить на примерах. После присутствия на суде ще бы и сделать репортаж, как сидят. И не тот приглаженный, а реальный, может более жесткий, чем в самом деле. А то показывают санаторий.
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62k
Андрей 36 минут назад
Что тут шокирующего? Услышать что-то вроде "8 лет лишения свободы" - охренительная профилактика. Гнать эту больную с должности!
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7
Boriss O. 41 минуту назад
Никогда не забуду,как всех учащихся и учителей в 1966м году нашей рижской восьмилетней школы собрали в Актовом зале на Выездной Показательный Суд. Судили пятерых учеников "За плохое отношение к девочкам" и дали по 5-7лет и там арестовали.
Никто не рассказывал,что было групповое изнасилование.
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14k
Александр 47 минут назад
Свозить в колонию, покормить местной едой, дать переночевать на нарах. И потом расписочку с каждого взять "Если попадусь на подобном дерьме готов оттрубить вдвое больше".
З.Ы. нас так на военные сборы возили в школе. Постреляли с Калаша, лёжа в луже под ливнем, покушали в местной столовой 3 раза, пообщались с простуженными и голодными солдатами, покурили местные папиросы, переночевали в казарме, утром побудка, пробежались 5 км, завтрак, прохладный душ и в автобусах по ухабам обратно в город. В Университеты и Институты из нашего выпуска поступило 100% парней. Попасть на такое на 2 года не захотел никто)
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2k
Никита Сергеевич 47 минут назад
А что там так шокировало эту омбудсменшу? Закладчика расстреляли прям там?
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22k
Альберт 48 минут назад
У нас что, законов не хватает, что нужна целая армия каких-то "уполномоченных по..."?
Сколько дармоедов там заседает, раздувая щёки (и свой карман).
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132
Snoolip 48 минут назад
Абсолютно правильная воспитательная мера. Еще бы экскурсию в колонию организовать.
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991
Александер 49 минут назад
Уполномоченный по правам ребёнка в Курганской области Алёна Лопатина, имхо, не соответствует занимаемой должности...
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41k
Сергей 52 минуты назад
Дура. Меня например её название омбудсмен шокирует.
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123k
parallax 59 минут назад
Ещё их надо в наркодиспансер сводить, где лежат гниющие дистрофические нарики.
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45k
Игорь Час назад
Всю ювенальщину и омбудсменов надо выметать из России поганой метлой, начиная с Астахова.
Почти три года назад мы приняли поправки в Конституцию, где говорится о необходимости воспитания молодёжи. Депутаты, ау-у-у-у! Почти три года прошло, где хоть один закон на эту тему?
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243
unclejohn Час назад
Это надо, хотя, и не работает, если мозгов нет у реципиентов.
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8k
mbr Час назад
Все эти детские @#$&-мены (х...р выговоришь), социальные службы -- в чистом виде ювенально-педофильские организации, цель которых разрушения семей, и торговля детьми.

Гнать их всех нужно.
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4k
Макс Час назад
Очень хорошая мера профилактики. Ещё бы в программу добавить экскурсию на задержание "мордой в асфальт" и в кпз на раздачу "подсрачников".
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