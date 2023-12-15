Курганский общественник назвал эльфов серьёзной угрозой

По словам члена Совета при президенте по межнациональным отношениям, Россия более многонациональная, чем принято считать.
Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей Худолеев на форуме "Многонациональная молодежь Зауралья" выразил обеспокоенность появлению среди молодежи новой "народности", которая представляет серьёзную угрозу. Это эльфы, точнее, школьники-шутники, которые во время переписи населения относят себя к волшебному народу. Однако Худолеев не считает это шуткой. Больше всего его беспокоит, что школьники изучают вымышленный язык эльфов.
"В России при последней переписи населения официально была зафиксирована „эльфийская народность“. Эльфами себя идентифицировали чуть больше 12 тысяч человек. По Конституции РФ, национальность определяется так — кто как себя назвал, тот такой и есть. Я бы эту тему не поднял, но в каждом городе нахожу учителей, которые мне говорят, что у них есть дети, изучающие эльфийский язык. Я с тех пор в игрушки не играю, считаю это серьезной угрозой", — заявил на форуме Худолеев.
Худолеев добавил, что его удручает тот факт, что в "Яндекс переводчике" есть перевод с эльфийского, но при этом отсутствуют некоторые языки народов, которые населяют нашу многонациональную родину.
Добавим, что эльфийский язык создал лингвист и филолог Джон Рональд Руэл Толкин, который написал всем известные фэнтэзи-произведения "Властелин колец" и "Хоббит, или Туда и обратно". Этот язык, как и Чёрное наречие Мордора, писатель разработал специально для придуманного им фэнтезийного мира.
Впрочем, Худолеев не уточнил, о каких именно эльфах идёт речь, поскольку со времён Толкина писатели помельче придумали великое множество фантастических вселенных, населённых фантастическими тварями.
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Агроном: Если ушки мохнатые будут, запиши его эльфом, а если нет можно русским записать.
Арвен: Это почему это русским?
Агроном: Ну не нравится, давай гондурасским. Мы, чукотские, без предрассудков!
Даже песни поют.
"Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!
Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна -
Все волнуюсь об Расее,
Как там, бедная, она?"