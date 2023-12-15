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Курганский общественник назвал эльфов серьёзной угрозой

Курганский общественник назвал эльфов серьёзной угрозой

Автор:
15 декабря 2023 18:10
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: курган   курьёз   обеспокоенность   общественник   школьники   эльфы   
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По словам члена Совета при президенте по межнациональным отношениям, Россия более многонациональная, чем принято считать.

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей Худолеев на форуме "Многонациональная молодежь Зауралья" выразил обеспокоенность появлению среди молодежи новой "народности", которая представляет серьёзную угрозу. Это эльфы, точнее, школьники-шутники, которые во время переписи населения относят себя к волшебному народу. Однако Худолеев не считает это шуткой. Больше всего его беспокоит, что школьники изучают вымышленный язык эльфов.



"В России при последней переписи населения официально была зафиксирована „эльфийская народность“. Эльфами себя идентифицировали чуть больше 12 тысяч человек. По Конституции РФ, национальность определяется так — кто как себя назвал, тот такой и есть. Я бы эту тему не поднял, но в каждом городе нахожу учителей, которые мне говорят, что у них есть дети, изучающие эльфийский язык. Я с тех пор в игрушки не играю, считаю это серьезной угрозой", — заявил на форуме Худолеев.

Худолеев добавил, что его удручает тот факт, что в "Яндекс переводчике" есть перевод с эльфийского, но при этом отсутствуют некоторые языки народов, которые населяют нашу многонациональную родину.


Добавим, что эльфийский язык создал лингвист и филолог Джон Рональд Руэл Толкин, который написал всем известные фэнтэзи-произведения "Властелин колец" и "Хоббит, или Туда и обратно". Этот язык, как и Чёрное наречие Мордора, писатель разработал специально для придуманного им фэнтезийного мира.


Впрочем, Худолеев не уточнил, о каких именно эльфах идёт речь, поскольку со времён Толкина писатели помельче придумали великое множество фантастических вселенных, населённых фантастическими тварями.

Источник:

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Метки: курган   курьёз   обеспокоенность   общественник   школьники   эльфы   
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16  комментариев
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345
iskra 2 часа назад
Изучение иностранных языков полезно для мозга и развития в целом. Даже если это вымышленный или мертвый язык ,вроде эльфийского,эсперанто,латыни.
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3k
Master Bo Минуту назад
Агент Смит: Ну и по какой национальности ребёночка запишем?
Агроном: Если ушки мохнатые будут, запиши его эльфом, а если нет можно русским записать.
Арвен: Это почему это русским?
Агроном: Ну не нравится, давай гондурасским. Мы, чукотские, без предрассудков!
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54k
turyst 8 минут назад
Ну... Квенья (язык эльфов), вполне известен среди толкиенистов.
Даже песни поют.

Ссылка youtu.be


Ссылка youtu.be


Ссылка vk.com
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16k
Hairy 16 минут назад
.бать мурло у этого худо-леева.. Срочно всем говорящим головам менять фамилии надо, согласно морде лица и роду занятий
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387
Murych 17 минут назад
Очередной клоун.
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46
Мальчик в трусиках Murych 4 минуты назад
Зато не эльф...
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16k
ss Час назад
Ну почему?!!! Почему они не принимают таблетки, которые им добрый доктор прописал?!
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17k
sos1960sos Час назад
Орки всегда с эльфами враждовали. Чему тут удивляться...
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1k
Нудник Шпилкес Час назад
норм че)))у каждого свои проблемы, у кого то эльфы....
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17k
Марина Час назад
"Я с тех пор в игрушки не играю, считаю это серьезной угрозой", заявил на форуме Худолеев."

"Утром мажу бутерброд -
Сразу мысль: а как народ?
И икра не лезет в горло,
И компот не льется в рот!

Ночью встану у окна
И стою всю ночь без сна -
Все волнуюсь об Расее,
Как там, бедная, она?"
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296
zu4ara Григорий 14 минут назад
Да, не хило ты тупанул...
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16
yelena shishkina 2 часа назад
М этот [мат] в Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям засидает. Никто не дискредитирует власть так, как сама эта власть.
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56k
Опиум для народа 2 часа назад
Эльфы - прилизанные манерные п"дарасы, гномы мать продадут за золото, а хоббиты - ленивые вечноголодные проглоты. Не то что мы - Урукхай!
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