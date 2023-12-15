Курганский общественник назвал эльфов серьёзной угрозой

Худолеев добавил, что его удручает тот факт, что в "Яндекс переводчике" есть перевод с эльфийского, но при этом отсутствуют некоторые языки народов, которые населяют нашу многонациональную родину.

Добавим, что эльфийский язык создал лингвист и филолог Джон Рональд Руэл Толкин, который написал всем известные фэнтэзи-произведения "Властелин колец" и "Хоббит, или Туда и обратно". Этот язык, как и Чёрное наречие Мордора, писатель разработал специально для придуманного им фэнтезийного мира.

Впрочем, Худолеев не уточнил, о каких именно эльфах идёт речь, поскольку со времён Толкина писатели помельче придумали великое множество фантастических вселенных, населённых фантастическими тварями.