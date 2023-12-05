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«Самый красивый мужчина Италии» ушёл из модельного бизнеса в священники

«Самый красивый мужчина Италии» ушёл из модельного бизнеса в священники

Автор:
05 декабря 2023 15:27
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Италия   Священник   вера   истории из жизни   истории людей   красавец   смена карьеры   фотомодель   
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В 2019 году 17-летний Эдоардо Сантини выиграл конкурс красоты среди манекенщиков Il Bello d'Italia. Затем парень несколько лет изучал актерское мастерство и танцы, чтобы стать звездой модельного бизнеса и приблизиться к мечте об актерской карьере. И вдруг — неожиданно — заявил, что решил стать священником и уже поступил в семинарию.


Эдоардо заявил в социальных сетях в субботу, что откажется от карьеры в шоу-бизнесе ради веры.


«В 21 год я нахожусь на пути к тому, чтобы стать священником, с Божьей помощью.



Я решил отказаться от модельной работы, актерства и танцев, но я не откажусь от всех своих увлечений, я просто буду жить по-другому, отдавая их Богу».


Сантини сказал, что не жалеет о принятом решении, потому что теперь он может кричать: «Я Эдоардо, мне 21 год и я счастлив».


Обращаясь к своим подписчикам в социальных сетях, Эдоардо пояснил: «В 21 год мой отец принял решение жениться на моей матери, потому что она была беременна, и моя мама в 21 год стала матерью. Я же, в 21 год, встал на путь веры, чтобы, с Божьей помощью, стать священником. За эти годы я встретил людей, которые показали мне, что значит быть "церковью"».


«Они дали мне силы исследовать этот вопрос, который я носил с собой с детства, но различные страхи мешали мне изучить его на более глубоком уровне. В прошлом году я сделал первый шаг», — добавил он.




Эдоардо говорит, что его поездка к двум священникам стала лучшим опытом в его жизни.


«В конце года я, естественно, попросил епископа принять меня на подготовительный курс — год обучения, который предшествует жизни в семинарии. И вот я здесь, изучаю богословие и служу в двух приходах флорентийской епархии».


Теперь, говорит он, он «отбросил свою работу модели и танцовщика», отдав предпочтение новому миру, в котором он встретил «чудесных людей с чистыми сердцами», которым он многим обязан, которые позволили ему расти.



Эдоардо сказал, что будет продолжать следовать своему новому пути, несмотря на чью-то критику.


«Конечно, есть люди, которые говорят за моей спиной. Есть те, кто без проблем говорит мне, что я разочаровываю, даже в моей семье. Но есть и те, кто поддерживает меня, как верующие, так и неверующие».



«Я вернулся на свой путь», — уверяет Эдоардо.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Италия   Священник   вера   истории из жизни   истории людей   красавец   смена карьеры   фотомодель   
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11  комментариев
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Андрей Полчаса назад
Епископы Ватикана уже в очередь выстроились проверять глубину его веры
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5k
Timur Минуту назад
И будут епископы с чистыми сердцами и большими хүями осуществлять духовное кормление новообращенного ))
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23k
Valiko 11 минут назад
«Я вернулся на свой путь», уверяет Эдоардо... при этом посасывая
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1k
рулон обоев 14 минут назад
надо же как то паству привлекать))в храмы
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33k
Teodor 46 минут назад
Ни для кого не секрет, как смазливые мальчики в шоу бизнес попадают... видать, понравилось. Уж в Ватикане то он развернётся!
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13k
кира Час назад
Нормальная работа, денежная...
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889
Олеся К Час назад
да ладно.... что за фарс..
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56k
Опиум для народа Час назад
Всё верно, красота-то не вечна, а вот людское суеверие в сказочных персонажей будет всегда.
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11k
kaboza 2 часа назад
Еще в в ватикане заднемоторным прибыло...
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