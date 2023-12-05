«Самый красивый мужчина Италии» ушёл из модельного бизнеса в священники

Обращаясь к своим подписчикам в социальных сетях, Эдоардо пояснил: «В 21 год мой отец принял решение жениться на моей матери, потому что она была беременна, и моя мама в 21 год стала матерью. Я же, в 21 год, встал на путь веры, чтобы, с Божьей помощью, стать священником. За эти годы я встретил людей, которые показали мне, что значит быть "церковью"».