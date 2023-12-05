«Самый красивый мужчина Италии» ушёл из модельного бизнеса в священники

В 2019 году 17-летний Эдоардо Сантини выиграл конкурс красоты среди манекенщиков Il Bello d'Italia. Затем парень несколько лет изучал актерское мастерство и танцы, чтобы стать звездой модельного бизнеса и приблизиться к мечте об актерской карьере. И вдруг — неожиданно — заявил, что решил стать священником и уже поступил в семинарию.
Эдоардо заявил в социальных сетях в субботу, что откажется от карьеры в шоу-бизнесе ради веры.
«В 21 год я нахожусь на пути к тому, чтобы стать священником, с Божьей помощью.
Я решил отказаться от модельной работы, актерства и танцев, но я не откажусь от всех своих увлечений, я просто буду жить по-другому, отдавая их Богу».
Сантини сказал, что не жалеет о принятом решении, потому что теперь он может кричать: «Я Эдоардо, мне 21 год и я счастлив».
Обращаясь к своим подписчикам в социальных сетях, Эдоардо пояснил: «В 21 год мой отец принял решение жениться на моей матери, потому что она была беременна, и моя мама в 21 год стала матерью. Я же, в 21 год, встал на путь веры, чтобы, с Божьей помощью, стать священником. За эти годы я встретил людей, которые показали мне, что значит быть "церковью"».
«Они дали мне силы исследовать этот вопрос, который я носил с собой с детства, но различные страхи мешали мне изучить его на более глубоком уровне. В прошлом году я сделал первый шаг», — добавил он.
Эдоардо говорит, что его поездка к двум священникам стала лучшим опытом в его жизни.
«В конце года я, естественно, попросил епископа принять меня на подготовительный курс — год обучения, который предшествует жизни в семинарии. И вот я здесь, изучаю богословие и служу в двух приходах флорентийской епархии».
Теперь, говорит он, он «отбросил свою работу модели и танцовщика», отдав предпочтение новому миру, в котором он встретил «чудесных людей с чистыми сердцами», которым он многим обязан, которые позволили ему расти.
Эдоардо сказал, что будет продолжать следовать своему новому пути, несмотря на чью-то критику.
«Конечно, есть люди, которые говорят за моей спиной. Есть те, кто без проблем говорит мне, что я разочаровываю, даже в моей семье. Но есть и те, кто поддерживает меня, как верующие, так и неверующие».
«Я вернулся на свой путь», — уверяет Эдоардо.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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