"Мать закрыла в ванной и сказала ждать отца": детские шалости и реакции родителей

1681
15
В детстве с каждым из нас случалось что-то нелепое: то окно разбивали, то втайне делали глупости. Многим влетало за проделки от родителей. Сегодня мы узнали от пользователей, как реагировали мамы и папы и как наказывали. Начало поста тут.
×
×
Источник:
Еще крутые истории!
- Парень побил рекорд, поймав теннисный мяч, упавший с высоты 143 метра
- О чём говорят девушки: женские секреты на форумах
- Британская деревня сползает в море — а власти бездействуют
- "Не дали облизать унитаз и ёршик:" молодые родители рассказывают, почему их ребёнок плакал сегодня
- Отец накачивал препаратами, а мать вызывала копов: в продажу поступила книга Бритни Спирс
Новости партнёров
реклама