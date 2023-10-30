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"Мать закрыла в ванной и сказала ждать отца": детские шалости и реакции родителей

"Мать закрыла в ванной и сказала ждать отца": детские шалости и реакции родителей

Автор:
30 октября 2023 14:10
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   дети   дети шалят   забавно   истории   реакция родителей   родители   шалости   
1681
15

В детстве с каждым из нас случалось что-то нелепое: то окно разбивали, то втайне делали глупости. Многим влетало за проделки от родителей. Сегодня мы узнали от пользователей, как реагировали мамы и папы и как наказывали. Начало поста тут.

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Метки: Прикол   дети   дети шалят   забавно   истории   реакция родителей   родители   шалости   
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5  комментариев
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6k
Наталья Час назад
как меня не убили родители до сих пор не понимаю) была просто юным пироманом) спалила ВСЁ заготовленное сено на зиму летом в деревне, подожгла в квартире туалет (эксперимент был неудачный), устроила пожар в гостиной (радио не в ту розетку вставила). Тонула три раза ЗИМОЙ! Портфель обычно доживал только до первого снега - по пути из школы домой были овраги и мы катались с горок на портфелях. Пропали с подружкой по дороге из школы домой- просто решили пойти за собакой и посмотреть куда она бежит, милиция нас нашла быстрее родителей когда уже стемнело) Бедные мои родители
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15k
Александр Полчаса назад
В деревне, у прабабушки, катаясь на велосипеде, задавил курицу... Ну, ту конечно в суп. Пра... за хворостину, но "впряглись" дед с отцом. Дед к пра... - да ладно, случается, а Батя (юморист!) - "видишь, овечки... пойдём, на мотоцикле научу..."
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8k
Ysik Час назад
В детстве нравилось экспериментировать с кислотой, слитой из аккумулятора. Стакан слитой кислоты был пролит на новенький ковролин. Кислота была слабовата, но пятно получилось конкретное. Ничего лучше не придумал, чем вырезать его из ковролина, а на его место вырезать кусок с точно-таким же рисунком. Длинный ворс и двойной скотч отлично скрыли шов. Выяснилось лет через 5, когда ковролин стали менять, сняли его с пола, а квадрат так и остался приклеен к полу.
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Спелая кукурузинка

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