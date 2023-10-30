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Один из самых интересных походов на казанскую барахолку

Один из самых интересных походов на казанскую барахолку

Автор:
30 октября 2023 10:34
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Вещи   Предметы   барахолка   ностальгия   раритет   удивительно   фото   
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Ну и где сей раритет можно увидеть? Только в музее или на барахолке.

Рад представить, тем кто не в курсе казанский блошиный рынок, что находится в парке Тинчурина и работает только по воскресениях. Сегодня товара не очень, но зато очень интересные вещицы попадаются. Сразу зашел к знакомому парнишке, что продаёт самодельные лампы:

×
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Там же увидал советских Дед Морозов - Новый Год близко:

А это:

Вроде как армейский комплект санобработки:

Не хватает только палатки. У другого продавца дореволюционные издания можно купить по 1000 за экземпляр:

Правда обложка не родная. Такое вот всякое продают:

Советских часов, просто огромный выбор!

Радует то, что они все на ходу. Чайник - 5000 рублей. Материал латунь.

Советские стеклянные пепельницы - от 1500:

Ну и сама машинка - просят 10000, но думаю, если поторговаться, то уступят:

Самовары в районе 40000. В идеале - отреставрированные с печатями и медалями, еще царских времен:

Вот такая вот занятная вещица. Я было подумал - портсигар:

Не - театральный бинокль!

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Метки: Вещи   Предметы   барахолка   ностальгия   раритет   удивительно   фото   
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4  комментария
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Teodor Полчаса назад
Вот настоящий раритет, о котором мечтал каждый советский ребенок, а там - барахло, новодел из 90-х...
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