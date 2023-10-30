Один из самых интересных походов на казанскую барахолку

Ну и где сей раритет можно увидеть? Только в музее или на барахолке.
Рад представить, тем кто не в курсе казанский блошиный рынок, что находится в парке Тинчурина и работает только по воскресениях. Сегодня товара не очень, но зато очень интересные вещицы попадаются. Сразу зашел к знакомому парнишке, что продаёт самодельные лампы:
Там же увидал советских Дед Морозов - Новый Год близко:
А это:
Вроде как армейский комплект санобработки:
Не хватает только палатки. У другого продавца дореволюционные издания можно купить по 1000 за экземпляр:
Правда обложка не родная. Такое вот всякое продают:
Советских часов, просто огромный выбор!
Радует то, что они все на ходу. Чайник - 5000 рублей. Материал латунь.
Советские стеклянные пепельницы - от 1500:
Ну и сама машинка - просят 10000, но думаю, если поторговаться, то уступят:
Самовары в районе 40000. В идеале - отреставрированные с печатями и медалями, еще царских времен:
Вот такая вот занятная вещица. Я было подумал - портсигар:
Не - театральный бинокль!
Источник:
- 17 диковинных сокровищ и интересностей, найденных в песках пустынь
- 16 многовековых артефактов, позволяющих окунуться в историю древнего мира, не участвуя в раскопках
- 18 предметов прошлого, которые были найдены людьми в самых неожиданных местах
- 16 уникальных вещей, которые люди унаследовали от родственников
- Предметы из прошлого, которые выглядят совсем не так, как мы к этому привыкли