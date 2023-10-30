Один из самых интересных походов на казанскую барахолку

Рад представить, тем кто не в курсе казанский блошиный рынок, что находится в парке Тинчурина и работает только по воскресениях. Сегодня товара не очень, но зато очень интересные вещицы попадаются. Сразу зашел к знакомому парнишке, что продаёт самодельные лампы: