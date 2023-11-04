18 везунчиков, ставших обладателями ценных вещей, которые кто-то выбросил на помойку

Иногда крутые находки могут быть обнаружены в самых неожиданных местах. Улица, мусорки и даже свалки не являются исключением. Многочисленные случаи демонстрируют, что люди порой безжалостно выбрасывают довольно крутые и ценные вещи.
Почему они это делают? Наверняка, у них на это есть свои причины (которые нам, возможно, будут и не совсем понятны). К счастью, нашлись везунчики, которые вовремя наткнулись на них и с удовольствием утащили к себе домой.
На нём была маркировка 14-каратного золота. Оно оказалось настоящим.
Полностью рабочий стационарный компьютер! Просто нужно было немного протереть пыль и почистить.
Местный комиссионный магазин выбросил его, и я не мог позволить этому маленькому парню оказаться на свалке
Общий вес составляет 37,6 граммов, стоимость украшения оценивается где-то в 925 долларов. Это красивая вещь без повреждений, думаю, что я получу несколько больше, если решу её продать.
К счастью, при сборке никаких утечек или повреждений обнаружено не было.
А вам попадались когда-нибудь на глаза какие-то интересные или ценные находки, которые явно кто-то выбросил?
Источник:
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Поверим, а что это - удалитель шерсти?
1. кто-то случайно обронил (кольцо там, ключи и т.п.). Потом вспохватился, искал - но вы нашли раньше.
2. Не приятнны воспоминания около выброшенной вещи.
3. Месть человеку, чья эта вещь.
4. Криминал.
5. Ну надоела вещь или не актуальна. Допустим я монитор выкидывал 17" отличное состояние.
6. Много чего ещё, ну просто - бабло девать некуда.
зы не Рублёвка
Муж припер с улицы новый пылесос. У него всего лишь кнопка включения запала. Надо было снять крышку и выдавить кнопку обратно. Оставил для чистки машины.
Один раз остановили соседа, несущего на свалку аквариум с тумбой. Забрали. Аквариум стоит без воды, там просто инсталляция из камней, коралла, искусственных растений. У другого соседа "отобрали" велосипед, который ему оставили арендаторы на балконе, а ему и даром не надо. Отмыли от пыли и грязи, сказали, заменили одну педаль - и у нас горный велосипед с алюминиевыми дисковыми тормозами и амортизаторами за 6 евро.
Начал копаться, решил пробовать путем замены запчастей. Не помогло что не поменяй все равно нормально не работает. Ради прикола решил поменять батарейку на биосе и все заработало как новое. Комп вернул, знакомый проставился потом проверили старую батарейку нерабочая. До сих пор не понимаю, как человек который позиционирует себя как мастер может вынести такой вердикт и отправить комп на помойку. Я даже не говорю о том что можно было хотя бы запчасти продать.
Абсолютно новый напольный кондер (выкинули скорее всего изза того что внутри отвалилось крепление проводочка и он начал трещать об внутренний вентилятор) - приветная стоимость тыс 50 такой модели,
Практически новое МФУ НР ( кто то засунул внутрь пачку бумаги с Большим черным зажимом - соответственно бумага не подавалась в принтер ) - Стоил на момент находки лет 10 назад он просто дохрена
Кучу мониторов - порядка 200 шт за пол года ( выкинули потому что в них сгорал изза перепада электричества кодер за 20 руб и они не работали соответственно) - в итоге все восстановил и продал на авито
Н уи так о мелочи переодически попадается
Где там параметр "Везение", чтобы выставить его на максималку?