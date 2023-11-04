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18 везунчиков, ставших обладателями ценных вещей, которые кто-то выбросил на помойку

18 везунчиков, ставших обладателями ценных вещей, которые кто-то выбросил на помойку

Автор:
04 ноября 2023 10:02
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Предметы   выбросил на помойку   повезло   удивительно   фото   
1916
19

Иногда крутые находки могут быть обнаружены в самых неожиданных местах. Улица, мусорки и даже свалки не являются исключением. Многочисленные случаи демонстрируют, что люди порой безжалостно выбрасывают довольно крутые и ценные вещи.

Почему они это делают? Наверняка, у них на это есть свои причины (которые нам, возможно, будут и не совсем понятны). К счастью, нашлись везунчики, которые вовремя наткнулись на них и с удовольствием утащили к себе домой.

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На нём была маркировка 14-каратного золота. Оно оказалось настоящим.



Полностью рабочий стационарный компьютер! Просто нужно было немного протереть пыль и почистить.


Общий вес составляет 37,6 граммов, стоимость украшения оценивается где-то в 925 долларов. Это красивая вещь без повреждений, думаю, что я получу несколько больше, если решу её продать.


К счастью, при сборке никаких утечек или повреждений обнаружено не было.



А вам попадались когда-нибудь на глаза какие-то интересные или ценные находки, которые явно кто-то выбросил?

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Метки: Вещи   Предметы   выбросил на помойку   повезло   удивительно   фото   
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19  комментариев
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151
iskra 2 часа назад
Я как-то телевизионные лампы по другому себе представлял..
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555
Илья Рыбалкин 2 минуты назад
Комментарий к фото
"Вы поверите мне, если я скажу, что обнаружил это в мусорном контейнере?"
Поверим, а что это - удалитель шерсти?
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1k
Sumrak58100 8 минут назад
У нас в подъезде люди на первом этаже ненужные вещи выставляют. Самое запоминающееся - кто-то выставил кальян. Простоял два дня, потом пропал.
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18k
RDen 18 минут назад
выбрасывают:
1. кто-то случайно обронил (кольцо там, ключи и т.п.). Потом вспохватился, искал - но вы нашли раньше.
2. Не приятнны воспоминания около выброшенной вещи.
3. Месть человеку, чья эта вещь.
4. Криминал.
5. Ну надоела вещь или не актуальна. Допустим я монитор выкидывал 17" отличное состояние.
6. Много чего ещё, ну просто - бабло девать некуда.
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1k
adssaf afasffdsga 21 минуту назад
Кто-то выбрасывает такие вещи, а кто-то их по помойка выискивает. Я даже не знаю, что для меня является более странным из этого.
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9k
Дмитрий 24 минуты назад
Избитая фраза: Что для одного -мусор, для другого сокровище!
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5k
Elena Ki Полчаса назад
Палатку находила трехместную. Абсолютно новую. Не в самой помойке, а рядом. Как будто ее временно вытащили из багажника, достали то, что надо выбросить, а ее забыли обратно положить. Я взяла только из-за ткани, думала, что палатка рваная и негодная, раз выкинули. Но нет. А один раз, потянув за яркий лоскут, вытащила целый флаг Колумбии. Шелковый. Какой-то фанат, наверно, разочаровался в команде.

Муж припер с улицы новый пылесос. У него всего лишь кнопка включения запала. Надо было снять крышку и выдавить кнопку обратно. Оставил для чистки машины.

Один раз остановили соседа, несущего на свалку аквариум с тумбой. Забрали. Аквариум стоит без воды, там просто инсталляция из камней, коралла, искусственных растений. У другого соседа "отобрали" велосипед, который ему оставили арендаторы на балконе, а ему и даром не надо. Отмыли от пыли и грязи, сказали, заменили одну педаль - и у нас горный велосипед с алюминиевыми дисковыми тормозами и амортизаторами за 6 евро.
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3k
Past Полчаса назад
Ну с электроникой понятно, многие просто в этом не разбираются. Помню в конце 90-х или начале 00-х у знакомого комп начал глючить. Он мастера вызвал, тот копался часа 4-е, потом вынес вердикт, что легче новый купить чем этот сделать. Знакомый уже на помойку понес, но по дороге мы встретились. Я в то время заморачивался с компами, ничего серьезного, но что куда ставить и общее понимание было. Взял у него компьютер сказал покопаюсь, если что позвоню.
Начал копаться, решил пробовать путем замены запчастей. Не помогло что не поменяй все равно нормально не работает. Ради прикола решил поменять батарейку на биосе и все заработало как новое. Комп вернул, знакомый проставился потом проверили старую батарейку нерабочая. До сих пор не понимаю, как человек который позиционирует себя как мастер может вынести такой вердикт и отправить комп на помойку. Я даже не говорю о том что можно было хотя бы запчасти продать.
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11k
Бендер Родригес Час назад
Выносил после ремонта мусор и у контейнера со строительным мусором увидел старый советский спининга с огромной катушкой-трещеткой, а в пакете рядом - всякие снасти, старые блëсна итд. Забрал! А вообще, это хорошая традиция, не выбрасывать не нужные вещи, а выносить в место, где другие могут их забрать. У меня в подъезде так с книгами дклают.
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1k
Звёздный странник Час назад
Подскажите, как попасть в меню настроек человеческих факторов?
Где там параметр "Везение", чтобы выставить его на максималку?
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1k
Мария Коненкова Час назад
Однажды рядом с мусорными баками увидела стоящий на земле торт. Прекрасный торт с розочками, абсолютно целый, без малейших повреждений, ни плесени на нём не было, ничего. Интриги добавляло то, что его как бы выкинули, но при этом он не валялся в баке, а аккуратно стоял на асфальте, в придачу крышка у коробки была снята. Что меня и заинтересовало: если бы, допустим, просроченный, ну, выкинули и выкинули, а тут аккуратно так, как пикник накрыли у помойки.
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2k
Atanas Rakov 2 часа назад
За Нарсилу обыдно стало. Однажды я принтер нашел, впольне рабочий, только тонер поменял.
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