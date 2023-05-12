16 многовековых артефактов, позволяющих окунуться в историю древнего мира, не участвуя в раскопках

Если вы любитель истории или поклонник окаменелостей и артефактов, то у меня есть идеальная галерея фотографий, подобранная специально для вас!
Это так здорово, что нам больше не нужно физически находиться на месте археологических раскопок, чтобы исследовать открытия, которые делают археологи. Только вдумайтесь, мы можем изучать древние цивилизации и путь человечества, не выходя из собственного дома. Итак, давайте взглянем на древние артефакты, последние раскопки и увлекательные находки, которые помогают понять эволюцию человечества.
Древнеримский шлем, который носила элитная римская кавалерия
Парадная форма Национального библиотекаря Мадрида, 1836 год
Карманные часы 34-летнего пассажира «Титаника» Синай Кантора, проданные на аукционе за 57 500 долларов
Одно из 50 руководств по драке, написанных до 1500 года и показывающих, как люди давали отпор в прошлом. Музей Средневековья, Париж
Стеклянный глаз, вставленный в траурное кольцо после смерти его владельца, Викторианская эпоха
Золотой кулон в форме летучей рыбы, которую конспирологи когда-то ошибочно приняли за «древний самолет». Колумбия, культура кимбайя, 500-1000 гг. н.э.
Бирюзовый мозаичный череп, Мексика, поздний постклассический период, XV — начала XVI века
Голова тигра на троне Типу Султана, ~ 1790 г. н.э.
Этот парик содержит около 120 000 человеческих волос. Считается, что он был сделан для высокопоставленного египтянина из 18-й династии 3500-3300 лет назад
Кожаное бикини, которому почти 2000 лет, выставленное в Музее Лондона, является одним из четырех, найденных при раскопках на улице Королевы Виктории в Лондоне в 1953 году
Изумрудная чаша XVII века из чистого изумруда весом 252 карата с начертанными на ней персидскими стихами
Парадные доспехи Фердинанда II, эрцгерцога Австрии, императора Дальней Австрии и графа Тироля
Викторианское кресло для бесед, Европа, 19 век
Бюст римской женщины I века нашей эры
Гигантский кодекс — пергаментный иллюминированный рукописный свод начала XIII века, вся работа над которым, вероятно, была проделана одним человеком. Формат листов — 89 см в высоту, 49 см в ширину; толщина книги — 22 см, а вес блока — 75 кг
Древнейшая из обнаруженных в Японии именных печатей является «печать ханского вана японской страны На», 57 г. н.э.
Эта печать была дарована императором Гуан У-Ди правителю страны На острова Кюсю. На протяжении тысяч лет печать была символом власти и использовалась в высших сословиях.
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