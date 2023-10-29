Интересные снимки известных людей, фото 90-х годов

38.

Ирину Мирошниченко называли одной из самых эффектных и красивых советских актрис. Но кино и театр были не единственными в жизни артистки. В свое время Ирина Мирошниченко попробовала себя в качестве певицы. Так в начале 90-х она выступала с концертами, на которых исполняла песни поэта и композитора Андрея Никольского. Вместе с ним она даже записала несколько альбомов, самым успешным из которых стал «Нежные слова» 1994 года.