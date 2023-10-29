Интересные снимки известных людей, фото 90-х годов

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Подборка фотографий актеров, актрис, певцов, спортсменов и всем известных людей!
Интересного вам просмотра!
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6.
Владимир Жириновский
во время бала прессы, организованного Международной конфедерацией журналистских союзов, союзами журналистов России и Москвы, Журфондом и мэрией Москвы, 1993 год
8.
Актер Николай Добрынин и режиссер Роман Виктюк на творческом вечере в Центральном Доме кино, 1994 год
10.
Вадим Казаченко выступает на концерте в Кремлевском Дворце съездов, 1994 год
В 90-е песнями Вадима Казаченко заслушивалась практически вся страна. Такие хиты артиста, как «Больно мне больно», «Белая метелица», «На летящем коне», «Прости меня малыш», «Белая акация», «Желтые розы», «Письмо», звучали изо всех окон и, как тогда шутили, даже из утюгов.
12.
Вадим Тонков и Евгений Петросян, 1992 год
Дуэт старушек Вероники Маврикиевны, роль которой играл Вадим Тонков, и Авдотьи Никитичны, которую исполнял Борис Владимиров, был одним из самых ярких явлений советской эстрады. Они собирали стадионы, а их фразы повторяла вся страна!
14.
Фрунзик Мкртчян, 1993 год
Удивительный актер, которого невозможно сравнивать с кем-либо... настолько колоритным и выразительным был этот мастер своего дела!
15.
Марина Влади и Олег Янковский на презентации фильма «Сны о России», 1992 год
Малоизвестный фильм русского-японского производства, основой для которого послужила реальная история, произошедшая в период с 1780-е — 1790-е годы. Олег Янковский в фильме сыграл роль академика Кирилла Лаксмана, а Марина Влади — императрицу Екатерину II.
20.
Игорь Николаев во время предновогоднего музыкального концерта в киноконцертном зале «Россия», 1993 год
21.
Сергей Жуков и группа «Вася», начало 90-х годов
В 1991 году Сергей Жуков и группа «Вася» победили в конкурсе «Восходящая звезда эстрады — 91». Самыми популярными песнями группы в те годы были: «Вернись», «Девчонка», «Море шумит», «Погасли звёзды». Практически все они в дальнейшем вошли в репертуар группы «Руки Вверх!».
26.
Шамиль Тарпищев, Геннадий Бурбулис, Михаил Задорнов и Юджин Скотт
в московском спорткомплексе «Олимпийский» во время шуточного турнира «Большая шляпа», 1992 год
28.
Александр Ширвиндт со студентами театрального училища имени Б. Щукина перед началом спектакля, 1990 год
34.
Валентин Юдашкин во время интервью на открытии собственного магазина в Петровском пассаже, 1992 год
38.
Ирина Мирошниченко, 1994 год
Ирину Мирошниченко называли одной из самых эффектных и красивых советских актрис. Но кино и театр были не единственными в жизни артистки. В свое время Ирина Мирошниченко попробовала себя в качестве певицы. Так в начале 90-х она выступала с концертами, на которых исполняла песни поэта и композитора Андрея Никольского. Вместе с ним она даже записала несколько альбомов, самым успешным из которых стал «Нежные слова» 1994 года.
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