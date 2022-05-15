Никакого хромакея: хитрости и ухищрения на съемках культовых фильмов

В «Полосатом рейсе» Евгений Леонов с трудом согласился на сцену в ванне. Да и вообще актер потратил на этот фильм множество нервных клеток. Условием было – поставить между ним и тигром пуленепробиваемое стекло, что и сделалали режиссеры. Но в процессе съемок оказалось, что оно дает блики и его «под шумок» убрали, пока актер себя мылил. Тигр же очень заинтересовался

происходящим и начал медленно подходить к актеру. Когда Леонов открыл глаза и увидел рядом морду хищника, норовящего залезть лапами в ванную, он убежал из кадра, именно эта сцена и попала в фильм.