Никакого хромакея: хитрости и ухищрения на съемках культовых фильмов

Мы привыкли к любимым советским фильмам, ведь для нас кино – это способ хорошо провести время. И часто мы даже не задумываемся, как снималась та или иная сцена. Еще до времен хромакея и компьютерной графики все сцены снимали живьем, и актерам с режиссёрами приходилось сильно изощряться, а иногда и долго страдать для получения привычной для нас картинки.
Так в «Джентльменах удачи» актерам пришлось долго отмываться после съемок сцены в цистерне цементовоза. Для создания похожего по консистенции и виду жижи, была использована хлебная закваска и луковая эссенция, подкрашенные в зеленый цвет.
Леонид Гайдай для съемок фильма «12 стульев» решительно хотел найти оригинальные стулья мебельщика Гамбса. Они были лишь у одной женщины, но она отказалась их продавать, разрешив их измерить и отфотографировать. По итогу копии 12 стульев сделали за границей, а после съемок Гайдай выкупил у студии несколько штук.
Создателям фильма «Кин-дза-дза!» пришлось изощриться, чтобы создать корабль «Пепелац». Для этого взяли хвост самолета, покрыли пенополиуретаном для имитации ржавчины, прикрутили винт, вырезали дверь и поставили все это сооружение на колеса. А для сцен, где корабль взлетает, сделали мини-копию «Пепелаца», которого подвешивали перед камерой на леске.
Казалось бы, метели зимой в России – типичное дело, но именно во время съемок сцены с метелью в фильме «Весна на Заречной улице», снегопадов не было. Тогда режиссерам не оставалось ничего другого, как взять кукурузник, сгрести весь снег в округе и лопатами кидать его на винт самолета.
В «Ширли-мырли» съемки свадьбы проходили в музее усадьбы Шереметевых в Кусково. Музейные сотрудники были озабочены сохранностью экспонатов, из-за чего во время съемок по залу нельзя было передвигаться в обычной обуви. Так, актеры массовки и съемочная группа ходила по музею в тапочках, а в обувь основных актеров наложили войлок.
Сцены в космосе в фильме «Через тернии к звездам» снимали в специально оборудованном бассейне. На самом деле на актерах не было скафандров, это были акваланги. Чтобы пузырьки воздуха не были заметны, сцены снимали так, чтобы они уходили к ногам – головой вниз.
И не скажешь, что танец Пуговкина и Федоровой в фильме «Свадьба в Малиновке» долго готовился. Его ставила балетмейстер Галина Шаховская. Для съемок сцены длинной в минуту, актеры репетировали 1,5 месяца.
Андрею Миронову в «Бриллиантовой руке» 8 дублей пришлось терпеть прилетающий в лицо творог. Вообще, по сцене в него летит мороженое от ребенка, но творог, по мнению режиссера, прилипает в разы красивее.
В боевике «Пираты XX века» есть множество экшн-сцен, снятых живьем без применения каких-либо технологий. Так, сцена, где тонет сухогруз, снималась в гостинице, а именно в бассейне, где соорудили нужные декорации якобы затопленных коридоров.
В «Полосатом рейсе» Евгений Леонов с трудом согласился на сцену в ванне. Да и вообще актер потратил на этот фильм множество нервных клеток. Условием было – поставить между ним и тигром пуленепробиваемое стекло, что и сделалали режиссеры. Но в процессе съемок оказалось, что оно дает блики и его «под шумок» убрали, пока актер себя мылил. Тигр же очень заинтересовался
происходящим и начал медленно подходить к актеру. Когда Леонов открыл глаза и увидел рядом морду хищника, норовящего залезть лапами в ванную, он убежал из кадра, именно эта сцена и попала в фильм.
Также для съемок сцены в клетке, чтобы тигры интересовались происходящем в самой клетке, туда подложили поросенка, которого Леонов должен был тыкать вилкой. Когда все тигры собрались вокруг клетки и сцену отсняли, режиссерам пришлось стрелять в воздух, чтобы распугать тигров и дать возможность Леонову выйти. Так, одно испуганное животное вовсе убежало в море, и его пришлось спасать.
События в фильме «Гусарская баллада» происходят зимой, однако съемки начались уже в марте. Да, поначалу снега было достаточно, но потом режиссерам приходилось снимать в тени, затем в лесу, потом вовсе привозить снег. Ночная драка в усадьбе снималась уже в апреле, когда снега не было нигде, тогда сценаристы решили засыпать площадку смесью опилок, мела и нафталина.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Большего бреда не читал.
А в "Бриллиантовой руке" Миронову пришлось терпеть, потому-что - ну когда ещё представится случай поиздеваться над известным актёром.
Жесть конечно. Я люблю животных, я тупо не смог бы- рука бы не поднялась
Чувствуется гений пера. Мой кот может наложить в обувь, правда только в чужую.