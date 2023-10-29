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Москвичка заступилась и спасла парня, которого собирались избить дети приезжих

Москвичка заступилась и спасла парня, которого собирались избить дети приезжих

Автор:
29 октября 2023 18:41
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   драка   мигранты   парень   приезжие   тушино   
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Их спесь сразу пропала, как только она пригрозила проверить регистрацию.

В столичном Тушино четверо подростков прицепились к парню. В формате «толпой на одного» всё могло закончится очень печально. Но за мальчишку вступилась проходящая мимо женщина.

Она вытащила телефон и как только включила запись, у всех четверых внезапно ушла вся смелость. Один правда пытался огрызаться, но она его быстро утихомирила:

Я сейчас твою регистрацию проверю, дорогой мой, ты договоришься. По домам быстро, по домам.

Потом неравнодушная дама проводила парня.

История похожа на недавний случай из Ростова-на-Дону: там мужик тоже заметил, что мальчика хотят избить, вмешался и разогнал всю толпу.

Источник:

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Метки: Видео   Москва   драка   мигранты   парень   приезжие   тушино   
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14  комментариев
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257
александр ломовицкий 58 минут назад
че вы морды этих животных замыливаете . страна должна знать как выглядит говно .
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188
Александра С Секунду назад
Раньше Фишки были интересные. Сейчас одно насилие. Там украли - недокрали. Тут сцепились в глотку...
Ребята, давайте жить мирно хоть тут, в этих фишках.
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12k
Rus77 2 минуты назад
Доколе?!...
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56k
dima423 2 минуты назад
Отдавайте сыновей заниматься единоборствами, это и для здоровья полезно, для уверенности в себе, ну и само собой, при случае постоять за себя и за окружающих смогут... на самом деле любой агрессор ищет слабого, на сильного он не попрет, с сильным лучше дружить... тем более у чурок еще сильнее развито это чутье на слабость... У меня сын с 5 до 11 лет самбо занимался, щас второй год боксом занимается, вообще проблем со сверстниками нет, ни одной драки вне ринга... даже как то обидно(шутка) - для этого и занимаются нормальные люди) Это как ядерное оружие у стран - сдерживающий фактор и защита одновременно, если оно есть, большая война им не грозит)
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4k
DDoS 4 минуты назад
Без оглядки на возраст, пора дать понять этим тварям, кто здесь хозяин и расставить приоритеты....спокойствие наших детей или толерантность к приезжем ублюдкам.
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284
Александр 11 минут назад
Диаспоры приравнять к организованной преступности, всех чиновников, кто заступается сажать за гос измену! Это этническая бомба замедленного действия, которую нужно обезвредить как можно раньше! Я не националист, я родился в СССР и за дружбу народов где живут по одним законам с равным уважением! Но то, что происходит сейчас в миграционной политике, при поддержке государственных чинов, преступление перед страной!
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15k
Kucher 16 минут назад
В мае был в Тушино. То что на видео - неподалёку от "Сходненской". Я же возле "Планерной" жил. Но это совсем рядом. Так вот сравнивая с Северным Тушино двадцатилетней давности, нельзя не заметить, что оно превращается в какой-то Ташкент с Самаркандом, но уже явно не Москва. В начале нулевых там узбеки с таджиками разве что дворниками работали, а так особо на глаза не попадались. Даже на рынках, которые тогда возле обоих метро были, и то там не особо много азиатов встречалось. А теперь же наоборот - русские реже встречаются, чем представители Средней Азии. В 90-х им русские не нравились в их солнечных республиках. Ну так и оставались бы у себя. Какого лешего они все вдруг в России забыли? Ну а если уж припёрлись, то пусть тихо зарабатывают и валят домой. Не создавая тут организованные преступные сообщества, которые наше телевидение почему-то называет "диаспоры". Не нарушая наши законы. И не привозя сюда весь свой кишлак.
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59k
Парагвайский шпион 20 минут назад
На прошлой неделе была коллегия МВД, на которой рассматривался ряд мер по работе с животными. Хорошие такие меры... Выступал Колокольцев и Бастрыкин... Посмотрим.
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35k
albedo 43 минуты назад
Я учился в 70-х в многонациональном классе.
Кого только у нас не было: русские, евреи, грузины, татары, менгрелы и прочее.
Просто мы были рождены в МОСКВЕ.
Это был наш город и мы не смотрели на национальность.

Надо прекратить давать сбиваться ПРИЕЗЖИМ нацменам в кучки.
Потом придется долго расхлебывать.

Правда есть плюс - придется этих "диаспорят" на тяжелые работы на стройках севера отправлять.
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8k
rutt 51 минуту назад
При скинах такой муйни не было.
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August

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