Москвичка заступилась и спасла парня, которого собирались избить дети приезжих

Их спесь сразу пропала, как только она пригрозила проверить регистрацию.
В столичном Тушино четверо подростков прицепились к парню. В формате «толпой на одного» всё могло закончится очень печально. Но за мальчишку вступилась проходящая мимо женщина.
Она вытащила телефон и как только включила запись, у всех четверых внезапно ушла вся смелость. Один правда пытался огрызаться, но она его быстро утихомирила:
Я сейчас твою регистрацию проверю, дорогой мой, ты договоришься. По домам быстро, по домам.
Потом неравнодушная дама проводила парня.
Источник:
История похожа на недавний случай из Ростова-на-Дону: там мужик тоже заметил, что мальчика хотят избить, вмешался и разогнал всю толпу.
Источник:
Источник:
- Полиция депортировала на родину почти 50 участвовавших в массовой драке мигрантов
- Буйный фанат избил двух полицейских на концерте «Руки вверх» в Москве
- "Нас послали - мы ответили": "мигранты", избившие мужчину в столичном метро, оказались не мигрантами
- В Москве двое пьяных приезжих избили полицейских
- Толпа мигрантов в Москве избила парня, заступившегося за девушку
Ребята, давайте жить мирно хоть тут, в этих фишках.
Кого только у нас не было: русские, евреи, грузины, татары, менгрелы и прочее.
Просто мы были рождены в МОСКВЕ.
Это был наш город и мы не смотрели на национальность.
Надо прекратить давать сбиваться ПРИЕЗЖИМ нацменам в кучки.
Потом придется долго расхлебывать.
Правда есть плюс - придется этих "диаспорят" на тяжелые работы на стройках севера отправлять.