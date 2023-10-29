Москвичка заступилась и спасла парня, которого собирались избить дети приезжих

В столичном Тушино четверо подростков прицепились к парню. В формате «толпой на одного» всё могло закончится очень печально. Но за мальчишку вступилась проходящая мимо женщина.

Она вытащила телефон и как только включила запись, у всех четверых внезапно ушла вся смелость. Один правда пытался огрызаться, но она его быстро утихомирила:

Я сейчас твою регистрацию проверю, дорогой мой, ты договоришься. По домам быстро, по домам.

Потом неравнодушная дама проводила парня.