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Какая же раньше была прикольная реклама , а не ваше это вот всё !

Какая же раньше была прикольная реклама , а не ваше это вот всё !

Автор:
29 октября 2023 11:40
Метки: Юмор   ностальгия   реклама   
776
1

В последнее время заметил , что реклама по телику стала просто выбешивать .

Реклама одних банков , кредитов и маркетплейсов , вот раньше как то повеселее было .

И решил я понастольгировать ...

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10  комментариев
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3k
Наталья Час назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
sedoisever 16 минут назад
Вот прямо нАстОлько "понАстОльгировать"? Ну, да... Ностальгия она такая. )
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24k
SolomonA Полчаса назад
Наверное большинство из тех, кто застал эту рекламу ее не помнят из-за деменции, но вот это - одни из первых шедевров:
Ссылка www.youtube.com

И еще "вентиляторный завод"
Ссылка www.youtube.com
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3k
Feathery Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Feathery Полчаса назад
Одна только реклама Пепси и Колы чего стоила - ШЕДЕВРЫ!

Ссылка www.youtube.com
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10k
BarOb Час назад
Что-то в основном реклама противных ментоловых конфет, а так да в реклама была креативнее, душевнее что-ли
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741
София Час назад
А где реклама московского вентиляторного завода?
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10k
Billi_Bons Час назад
А где ролики про журнал «ТВ-парк»?
Ссылка youtu.be
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3k
kirka72 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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Высокий , стройный , нихрена не упитанный мужчина ,не женат ,детей нет.
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