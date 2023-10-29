Какая же раньше была прикольная реклама , а не ваше это вот всё !

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В последнее время заметил , что реклама по телику стала просто выбешивать .
Реклама одних банков , кредитов и маркетплейсов , вот раньше как то повеселее было .
И решил я понастольгировать ...
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Метки: Юмор ностальгия реклама
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И еще "вентиляторный завод"