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"Дырка ваша, е*** наша": СТО в Барнауле накажут за неприличную вывеску

"Дырка ваша, е*** наша": СТО в Барнауле накажут за неприличную вывеску

Автор:
01 сентября 2023 13:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Боги Маркетинга   Россия   СТО   Юмор   барнаул   интересное   реклама   фото   
1378
2

Несколько лет назад вывеска СТО из Барнаула стала популярна в сети и попала в нашу подборку.

Боги маркетинга из Барнаула вот уже несколько лет привлекают посетителей нецензурной вывеской с надписью: "Дырка важа, е*ля ваша". Фотография уже давно разлетелась по сети, но только сейчас Алтайское управление ФАС завело дело на шиномонтажную мастерскую. К тому же работники СТО разместили рядом надувной банер с матерным словом уже без звёздочки.

В качестве доказательства гражданин предоставил фото конструкции. Реклама содержала выражение, которое при прочтении может восприниматься как бранное, непристойное. Закон «О рекламе» запрещает использование в рекламе бранных слов, непристойных и оскорбительных образов и выражений, - отметили в УФАС.

В ФАС завели дело по факту заявления гражданина. Заседание состоится 13 сентября.

Источник:

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Метки: Боги Маркетинга   Россия   СТО   Юмор   барнаул   интересное   реклама   фото   
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2  комментария
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Bublic 77 Полчаса назад
Еб.ля была раньше, когда монтировкой и кувалдой резину бортовать приходилось, а сейчас на кнопку нажал и готово
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5k
Горожанин 56 минут назад
"Дырка важа, е*ля ваша"...
++++
Здесь не ФАС нужно подключать, а Минпровещения)
----------------
"Закон «О рекламе» запрещает использование в рекламе бранных слов..."
+++
А Закон "О полиции" разрешает? Если бы бранные слова были не на рекламе, а некий злоумышленник их написал на заборе и никто не подал заявление - всё было бы нормально? Можно не обращать внимания?
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