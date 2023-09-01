"Дырка ваша, е*** наша": СТО в Барнауле накажут за неприличную вывеску

Боги маркетинга из Барнаула вот уже несколько лет привлекают посетителей нецензурной вывеской с надписью: "Дырка важа, е*ля ваша". Фотография уже давно разлетелась по сети, но только сейчас Алтайское управление ФАС завело дело на шиномонтажную мастерскую. К тому же работники СТО разместили рядом надувной банер с матерным словом уже без звёздочки.

В качестве доказательства гражданин предоставил фото конструкции. Реклама содержала выражение, которое при прочтении может восприниматься как бранное, непристойное. Закон «О рекламе» запрещает использование в рекламе бранных слов, непристойных и оскорбительных образов и выражений, - отметили в УФАС.