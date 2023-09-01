"Дырка ваша, е*** наша": СТО в Барнауле накажут за неприличную вывеску

Несколько лет назад вывеска СТО из Барнаула стала популярна в сети и попала в нашу подборку.
Боги маркетинга из Барнаула вот уже несколько лет привлекают посетителей нецензурной вывеской с надписью: "Дырка важа, е*ля ваша". Фотография уже давно разлетелась по сети, но только сейчас Алтайское управление ФАС завело дело на шиномонтажную мастерскую. К тому же работники СТО разместили рядом надувной банер с матерным словом уже без звёздочки.
В качестве доказательства гражданин предоставил фото конструкции. Реклама содержала выражение, которое при прочтении может восприниматься как бранное, непристойное. Закон «О рекламе» запрещает использование в рекламе бранных слов, непристойных и оскорбительных образов и выражений, - отметили в УФАС.
В ФАС завели дело по факту заявления гражданина. Заседание состоится 13 сентября.
Источник:
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Здесь не ФАС нужно подключать, а Минпровещения)
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"Закон «О рекламе» запрещает использование в рекламе бранных слов..."
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А Закон "О полиции" разрешает? Если бы бранные слова были не на рекламе, а некий злоумышленник их написал на заборе и никто не подал заявление - всё было бы нормально? Можно не обращать внимания?