Монстры рекламы и маркетинга, с которыми не соскучишься

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Эти специалисты в области продвижения товаров и услуг точно не даром едят свой хлеб. На их работу мы обратили внимание, значит они её сделали хорошо.
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Метки: Прикол Юмор вывеска и так сойдёт маркетолог реклама смех
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Сказал прораб народу,
И не подвёл
Ни газ, ни свет, ни воду....
На самом деле там про....
(по Левенштайну, если что)