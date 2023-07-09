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Монстры рекламы и маркетинга, с которыми не соскучишься

Монстры рекламы и маркетинга, с которыми не соскучишься

Автор:
09 июля 2023 18:20
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   вывеска   и так сойдёт   маркетолог   реклама   смех   
6112
16

Эти специалисты в области продвижения товаров и услуг точно не даром едят свой хлеб. На их работу мы обратили внимание, значит они её сделали хорошо.

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Метки: Прикол   Юмор   вывеска   и так сойдёт   маркетолог   реклама   смех   
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18  комментариев
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9k
Гомерчик 9 часов назад
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arek14 5 часов назад
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Хачик 5 часов назад
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1k
antipups1 7 часов назад
-Я вас не подведу
Сказал прораб народу,
И не подвёл
Ни газ, ни свет, ни воду....
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10k
Бритва 8 часов назад
а что им остаётся, если все хайповые названия уже заняты
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118
Deon Bublikoff 8 часов назад
Кокетку еле смог прочитать. Переиграли они, по-моему, шрифты ))) А перфоратор и правда нормально долбит. Имею такую же модель, только аккумуляторную. Очень доволен.
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112
3zo672nyb9t0 Deon Bublikoff 4 часа назад
Поиграли со шрифтами и проиграли
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3k
cnob7 8 часов назад
ПИСАЯПИТЬ
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7k
perekrestok 8 часов назад
Просто ужас! Деревня - это пожизненный диагноз!
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5k
Fishki_surfer 9 часов назад
От кокетки до кокотки - один шаг.
(по Левенштайну, если что)

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