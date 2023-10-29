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17 упоротых творений дизайнеров и архитекторов

17 упоротых творений дизайнеров и архитекторов

Автор:
29 октября 2023 23:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: Озадачили   Твроения   Ужасны   архитекторы   дизайнеры   упоротые   
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Дизайнеры и архитекторы трудятся не покладая рук, и ломают голову над новыми и нетривиальными идеями. Но иногда их умы рождают такие "чудеса", что мы остаёмся озадаченными. Взгляните на это безобразие!
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Метки: Озадачили   Твроения   Ужасны   архитекторы   дизайнеры   упоротые   
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