15 дизайнеров и архитекторов, у которых разгулялось воображение

Творческие люди, из этой подборки, были в одном шаге от создания чего-то полезного и красивого. Но они перемудрили, и все испортили. В результате получились странные и местами забавные вещи, которые вряд ли найдут своего покупателя. Взгляните!

0

Обувь - страшный сон арахнофоба 0 Источник:

×

×

Очень реалистично и неприятно 0 Источник:

0 Источник:

Свадебный торт с ветчиной и фасолью 0 Источник:

Вы не видите лестницу? А она есть! 0 Источник:

Кто-то подумал, что мясная роза - это стильно 0 Источник:

Позитивом тут и не пахнет 0 Источник:

Без комментариев 0 Источник:

Зато телевизор хорошо слышно 0 Источник:

Полоса препятствий для пьяного 0 Источник:

0 Источник:

Архитекторы забыли, что иногда идёт дождь 0 Источник:

Зеркала в раздевалке спортзала 0 Источник:

Для самого "дорогого" человека 0 Источник: