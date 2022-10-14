15 дизайнеров и архитекторов, у которых разгулялось воображение

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Творческие люди, из этой подборки, были в одном шаге от создания чего-то полезного и красивого. Но они перемудрили, и все испортили. В результате получились странные и местами забавные вещи, которые вряд ли найдут своего покупателя. Взгляните!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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