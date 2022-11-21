17 тяп-ляп дизайнеров и архитекторов, у которых разыгралось воображение

Неоднозначные творения, которые вы увидите в этой подборке, воплотили в жизнь "профессионалы своего дела". Теоретически проекты были не очень сложные, но горе-художникам все же удалось их безнадёжно испортить. Посмотрите, что у них получилось.

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Не очень гостеприимный вход в агентство недвижимости 0 Источник:

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Прекрасный вид с балкона на соседскую квартиру 0 Источник:

Кому нужна конфиденциальность? 0 Источник:

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Вровень выпирает 0 Источник:

Манекены прямиком из ночных кошмаров 0 Источник:

А давайте посередине поставим столб 0 Источник:

Даша-путешественница заметно округлилась 0 Источник:

Кто отважится зайти в эту аптеку? 0 Источник:

Это платье для собаки 0 Источник:

Глядя на этот дизайн может разболеться голова 0 Источник:

Всё равно в углу шкафчики не открывают 0 Источник:

Догадайтесь, где начинаются и заканчиваются ступеньки 0 Источник:

Чулки, которые решают проблему с педикюром 0 Источник: