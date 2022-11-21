17 тяп-ляп дизайнеров и архитекторов, у которых разыгралось воображение

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Неоднозначные творения, которые вы увидите в этой подборке, воплотили в жизнь "профессионалы своего дела". Теоретически проекты были не очень сложные, но горе-художникам все же удалось их безнадёжно испортить. Посмотрите, что у них получилось.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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