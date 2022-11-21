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17 тяп-ляп дизайнеров и архитекторов, у которых разыгралось воображение

17 тяп-ляп дизайнеров и архитекторов, у которых разыгралось воображение

Автор:
21 ноября 2022 22:15
Сообщество : Юмор
Метки: архитекторы   безнадёжно   воображение   дизайнеры   испортить   неоднозначные   тяп ляп   
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Неоднозначные творения, которые вы увидите в этой подборке, воплотили в жизнь "профессионалы своего дела". Теоретически проекты были не очень сложные, но горе-художникам все же удалось их безнадёжно испортить. Посмотрите, что у них получилось.
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Источник:

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Метки: архитекторы   безнадёжно   воображение   дизайнеры   испортить   неоднозначные   тяп ляп   
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3  комментария
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3k
Timka 36 минут назад
"Прекрасный вид с балкона на соседскую квартиру".. - чего зря гнать!? Там лифтовые холлы либо пожарная лестница..
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!ГЕНнадий Полчаса назад
Зато - дёшево...
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