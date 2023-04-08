12 дизайнеров и архитекторов, воображение которых пошло вразнос

Как я начал делать себе скидку в 300 рублей почти на каждый чек в Перекрёстке с сервисом «Пакет»

17 дизайнеров, которые включили своё воображение больше, чем требуется

15 дизайнеров, которые дали волю своему воображению

15 тяп-ляп дизайнеров и архитекторов, у которых разыгралось воображение

15 дизайнеров и архитекторов, у которых разгулялось воображение

20 дизайнеров и архитекторов, которые слишком включили своё воображение