12 дизайнеров и архитекторов, воображение которых пошло вразнос

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Творческие личности, плоды труда которых вы увидите в этом посте, безответственно и спустя рукава подошли к своей работе. Они накосячили по полной программе, и получилось совсем не то, что планировалось. Взгляните!
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