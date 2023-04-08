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12 дизайнеров и архитекторов, воображение которых пошло вразнос

12 дизайнеров и архитекторов, воображение которых пошло вразнос

Автор:
08 апреля 2023 23:32
Сообщество : Юмор
Метки: Вразнос   Творческие   архитекторы   воображение   дизайнеры   пошло   
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Творческие личности, плоды труда которых вы увидите в этом посте, безответственно и спустя рукава подошли к своей работе. Они накосячили по полной программе, и получилось совсем не то, что планировалось. Взгляните!

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Метки: Вразнос   Творческие   архитекторы   воображение   дизайнеры   пошло   
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