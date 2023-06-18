13 дизайнеров, у которых случился перебор с воображением

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Архитекторы и дизайнеры постоянно творят не покладая рук, и стараются выдумать что-то этакое. Но иногда их фантазия бьёт через край, и в результате получаются несуразные и странные вещи, а самые, казалось бы, простые задания терпят оглушительное фиаско. Взгляните!
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