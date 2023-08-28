15 дизайнеров, которые слишком сильно включили своё воображение

Архитекторы и дизайнеры всегда стараются создавать что-то новое и креативное, ведь это их работа. Но они тоже люди, и никто из них не застрахован от ошибок и курьёзов. В этом посте вы увидите творческие работы, при создании которых дизайнеры немного заплутали в дебрях своей фантазии. Взгляните!