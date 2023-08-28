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15 дизайнеров, которые слишком сильно включили своё воображение

15 дизайнеров, которые слишком сильно включили своё воображение

Автор:
28 августа 2023 21:50
Сообщество : Дизайн интерьера. Мебель
Метки: Включили   Творческие   архитекторы   воображение   дизайнеры   слишком   
2426
16

Архитекторы и дизайнеры всегда стараются создавать что-то новое и креативное, ведь это их работа. Но они тоже люди, и никто из них не застрахован от ошибок и курьёзов. В этом посте вы увидите творческие работы, при создании которых дизайнеры немного заплутали в дебрях своей фантазии. Взгляните!

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Метки: Включили   Творческие   архитекторы   воображение   дизайнеры   слишком   
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8  комментариев
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8
Fil 2 часа назад
- Алло, можно дизайнера к телефону?
- Он сейчас занят - его бьют (с)
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6k
мемфрид 44 минуты назад
Какой же нелитературный текст. Глаза кровоточат
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34k
АнтонПолднев 49 минут назад
Автор, а как можно "слишком сильно включить"?
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9k
Уретра Брежнева Час назад
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20k
Александр 2 часа назад
За такой балкон не грех и окна побить
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5k
Трям 2 часа назад
Комментарий к фото
Это волосы, которые гости вытащили из своих тарелок с едой.
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