15 дизайнеров, которые слишком сильно включили своё воображение

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Архитекторы и дизайнеры всегда стараются создавать что-то новое и креативное, ведь это их работа. Но они тоже люди, и никто из них не застрахован от ошибок и курьёзов. В этом посте вы увидите творческие работы, при создании которых дизайнеры немного заплутали в дебрях своей фантазии. Взгляните!
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