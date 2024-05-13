15 дизайнеров, которым нужно сменить профессию

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Дизайнеры и архитекторы тоже люди, и, даже если они полны творческих идей, у них иногда бывают плохие дни, как и у любого из нас! Но некоторые представители профессии так безнадёжны, что остается только посоветовать им сменить профессию. Посмотрите на шедевры в этом посте и судите сами.
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