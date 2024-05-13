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15 дизайнеров, которым нужно сменить профессию

15 дизайнеров, которым нужно сменить профессию

Автор:
13 мая 2024 22:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Безнадёжны   архитекторы   дизайнеры   профессия   сменить   шедевры   
1142
16

Дизайнеры и архитекторы тоже люди, и, даже если они полны творческих идей, у них иногда бывают плохие дни, как и у любого из нас! Но некоторые представители профессии так безнадёжны, что остается только посоветовать им сменить профессию. Посмотрите на шедевры в этом посте и судите сами.

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Метки: Безнадёжны   архитекторы   дизайнеры   профессия   сменить   шедевры   
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768
DuckTales Полчаса назад
Стебно
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4k
elllfa 6 минут назад
зачётный табурет, я бы взял
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468
темная_мышь 14 минут назад
Хождение по каменным дорожкам рекомендуют при некоторых ортопедических проблемах. Может, в этой квартире решили оздоровиться раз и навсегда.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1866 постов (1810 в горячем)

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