13 самых эпичных смертей в кино, от которых захватывает дух

Непросто изображать то, с чем боится столкнуться каждый человек. И это не монстры, не фантастические существа или инопланетяне, а запрограммированное самой природой естественное явление — смерть.
Показать её в кино можно с разных сторон, в драматическом или комедийном жанре, но этот эпизод должен обязательно цеплять своей изюминкой, ведь он несёт некий смысл. Мы вспомнили самые эффектные сцены смерти, будь то гибель героев или злодеев, в самых разных фильмах, от которых захватывает дух.
Осторожно: спойлеры!
Смерть на собственном корабле — достойная кончина для капитана. Не зря эта сцена из фильма «Пираты Карибского моря: На краю света» (2007) стала вирусной среди интернет-пользователей.
В фильме «Шерлох Холмс» (2009) прямо перед гибелью Блэквуда Шерлок произносит слова, которые для первого окажутся судьбоносными:
Сначала мир увидит вас таким, какой вы есть, — мошенником, потом вас по-настоящему повесят.
Эффектной была даже не сама смерть, а то, что роль жертвы исполнила Дрю Бэрримор, очень популярная на момент выхода фильма «Крик» (1996), и то, в какой момент она умерла.
Известный своей способностью играть погибающих, Шон Бин гордо и достойно исполнил свою роль в фильме «Властелин колец: Братство кольца» (2001).
Мы любим Джеймса Ганна за его умелое совмещение юмора и серьёзности, и он также умело дарит Йонду достойную смерть на самом пике его позднего отцовства («Стражи Галактики. Часть 2», 2017).
Ну тут даже добавлять ничего не нужно. Актёр Мартин Ферреро запомнился как тот самый человек, который сыграл персонажа, погибшего сидя на унитазе, в фильме «Парк Юрского периода» (1993).
«Мне жаль, что я такой», — последние слова человека с большой буквы, из-за несправедливой казни которого плакали даже надзиратели («Зелёная миля», 1999).
Жестокое поражение для жестокого человека: в этой сцене из фильма «Люди Икс: Первый класс» (2011) Магнето убивает Шоу с помощью монеты.
Смерть этой злодейки в последней части о Гарри Поттере была весьма эффектной: не только все Уизли гордились своей мамой, но и зрители вместе с ними.
Смерть верхом на атомной бомбе подобно ковбою — достойная смерть отчаянного на всю голову майора из фильма Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» (1964).
Герой фильма «Хранители» (2009) отчаянно отстаивает свои принципы и погибает вовсе не от рук врага.
Невероятно красивая и эпичная снежная схватка двух тарантиновских дам в фильме «Убить Билла» (2003) вошла в историю кинематографа.
Один из самых трогательных монологов о смерти «Слёзы в дожде» произносит герой Рутгера Хауэра в фильме «Бегущий по лезвию» (1982).
Источник:
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