FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12158 постов • 1273 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино
13 самых эпичных смертей в кино, от которых захватывает дух

13 самых эпичных смертей в кино, от которых захватывает дух

Автор:
28 октября 2023 09:03
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роль   смерть   съемка   фильм   эпично   
1391
14

Непросто изображать то, с чем боится столкнуться каждый человек. И это не монстры, не фантастические существа или инопланетяне, а запрограммированное самой природой естественное явление — смерть.

Показать её в кино можно с разных сторон, в драматическом или комедийном жанре, но этот эпизод должен обязательно цеплять своей изюминкой, ведь он несёт некий смысл. Мы вспомнили самые эффектные сцены смерти, будь то гибель героев или злодеев, в самых разных фильмах, от которых захватывает дух.

Осторожно: спойлеры!

×
×

Смерть на собственном корабле — достойная кончина для капитана. Не зря эта сцена из фильма «Пираты Карибского моря: На краю света» (2007) стала вирусной среди интернет-пользователей.

В фильме «Шерлох Холмс» (2009) прямо перед гибелью Блэквуда Шерлок произносит слова, которые для первого окажутся судьбоносными:


Сначала мир увидит вас таким, какой вы есть, — мошенником, потом вас по-настоящему повесят.


Эффектной была даже не сама смерть, а то, что роль жертвы исполнила Дрю Бэрримор, очень популярная на момент выхода фильма «Крик» (1996), и то, в какой момент она умерла.

Известный своей способностью играть погибающих, Шон Бин гордо и достойно исполнил свою роль в фильме «Властелин колец: Братство кольца» (2001).

Мы любим Джеймса Ганна за его умелое совмещение юмора и серьёзности, и он также умело дарит Йонду достойную смерть на самом пике его позднего отцовства («Стражи Галактики. Часть 2», 2017).

Ну тут даже добавлять ничего не нужно. Актёр Мартин Ферреро запомнился как тот самый человек, который сыграл персонажа, погибшего сидя на унитазе, в фильме «Парк Юрского периода» (1993).

«Мне жаль, что я такой», — последние слова человека с большой буквы, из-за несправедливой казни которого плакали даже надзиратели («Зелёная миля», 1999).

Жестокое поражение для жестокого человека: в этой сцене из фильма «Люди Икс: Первый класс» (2011) Магнето убивает Шоу с помощью монеты.

Смерть этой злодейки в последней части о Гарри Поттере была весьма эффектной: не только все Уизли гордились своей мамой, но и зрители вместе с ними.

Смерть верхом на атомной бомбе подобно ковбою — достойная смерть отчаянного на всю голову майора из фильма Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу» (1964).

Герой фильма «Хранители» (2009) отчаянно отстаивает свои принципы и погибает вовсе не от рук врага.

Невероятно красивая и эпичная снежная схватка двух тарантиновских дам в фильме «Убить Билла» (2003) вошла в историю кинематографа.

Один из самых трогательных монологов о смерти «Слёзы в дожде» произносит герой Рутгера Хауэра в фильме «Бегущий по лезвию» (1982).

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   кино   роль   смерть   съемка   фильм   эпично   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
340
Z Z Час назад
Где комиссар Катани???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
9k
БарНалей 3 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лимонадный Джо 15 минут назад
Фильм "Гамлет" в исполнении И. Смоктуновского.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
goshan_hmc 17 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
184
zu4ara goshan_hmc 15 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46
Вадим Павлов Полчаса назад
Как же законопослушный гражданин?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47
Ден Час назад
Не фильм конечно,но ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Χάρων Час назад
WTF?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Гомерчик Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

455672



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Свежая юмористическая чернуха, переварить которую способны не все
Свежая юмористическая чернуха, переварить которую способны не все
Толстый намёк. В сети расходятся кадры запуска межконтнентальной баллистической ракеты "Ярс"
Толстый намёк. В сети расходятся кадры запуска межконтнентальной баллистической ракеты...
Набирающие популярность в сообществах
Бесполезные англицизмы
Бесполезные англицизмы
Компьютерные клубы в начале 2000х
Компьютерные клубы в начале 2000х
Еще лучше за те же деньги: моющий робот-пылесос Roidmi EVA 2023
Еще лучше за те же деньги: моющий робот-пылесос Roidmi EVA 2023
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Всё из-за твоего недосыпа

Лучшие демотиваторы
Теперь он вдовец

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#люди#в мире#ДТП#кино#подборка#США#шоу бизнес#женщина
#автомобили#интересное#Прикол#интересно#авто аварии#забавно#новости#фильм#Москва#школа
#автомир#животные#Юмор#аварии#Автовсячина#задержание#позитив#дети#полиция#знаменитости
Еще лучше за те же деньги: моющий робот-пылесос Roidmi EVA 2023 Еще лучше за те же деньги: моющий робот-пылесос Roidmi EVA 2023 10 самых больших странностей и глупостей, сделанных кинозвездами ради роли 10 самых больших странностей и глупостей, сделанных кинозвездами ради роли Как снимали фильм "Армагеддон: кадры со съемок и интересные факты Как снимали фильм "Армагеддон: кадры со съемок и интересные факты Мы видели, а они – нет: актеры, которые не смотрели свои же сериалы Мы видели, а они – нет: актеры, которые не смотрели свои же сериалы 22 неизвестных факта о фильме «Кабельщик», в котором Джим Керри поставил мировой рекорд по актёрскому гонорару 22 неизвестных факта о фильме «Кабельщик», в котором Джим Керри поставил мировой рекорд по... Как снимали фильм "Эйс Вентура 2: Когда зовет природа": интересные факты о фильме Как снимали фильм "Эйс Вентура 2: Когда зовет природа": интересные факты о фильме

На что жалуетесь?

Вернуться