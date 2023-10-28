Как снимали фильм "Факультет" (1998): кадры со съемок и интересные факты

5. Когда Мэрибет отказалась принимать наркотики, сославшись на то, что она аллергик, Делайла сказала: "А я португалка". Этой реплики не было в сценарии. Данную фразу актриса Джордана Брюстер выпалила просто так (импровизация),. К слову, сама актриса действительно говорит на португальском языке.

6. В фильме второстепенную роль школьника Гейба сыграл рэпер Ашер (Usher). Во время съемок он был еще не так сильно известен, но уже после выхода фильма его популярность стала набирать обороты, поэтому создатели решили впихнуть его на обложку к фильму, несмотря на то, что он ни разу не является основным персонажем ленты.