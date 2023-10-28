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Как снимали фильм "Факультет" (1998): кадры со съемок и интересные факты

Как снимали фильм "Факультет" (1998): кадры со съемок и интересные факты

Автор:
28 октября 2023 10:08
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роль   сериал   съемка   факультет   фильм   
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Сегодня мне хотелось бы вспомнить фильм "Факультет" 1998 года, снятый Робертом Родригезом. В подростковом возрасте этот фильм мне очень понравился и открыл для меня таких актеров как Элайджа Вуд и Джош Харнетт.

1. Роль Делайлы изначально была прописана для актрисы Харизмы Карпентер, но в итоге она отказалась, так как посчитала, что эта роль сильно похожа на ее роль в сериале "Баффи - истребительница вампиров". Тогда создатели стали искать наиболее подходящие варианты. На эту роль пробовалась даже Джессика Альба, но в итоге она отошла актрисе Джордане Брюстер.

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2. Актриса Клеа Дюваль в жизни является представителем нетрадиционной ориентации. В фильме же она играет натуралку, которая притворяется фанаткой однополой любви, чтобы ни с кем не общаться.

3. В школьном туалете можно увидеть надпись на стене "Titto and Tarantula". Это отсылка к фильму "От заката до рассвета", который как и "Факультет" снял Роберт Родригез. В фильме "От заката до рассвета" именно эта группа играла в баре.

Кстати, обязательно почитайте, как снимали фильм "От заката до рассвета". На моем канале есть отдельная статья.


4. Фамке Янсен, которая сыграла учительницу мисс Элизабет Берк, в одном из интервью призналась, что она никогда в жизни не смотрела этот фильм и не собирается этого делать.

5. Когда Мэрибет отказалась принимать наркотики, сославшись на то, что она аллергик, Делайла сказала: "А я португалка". Этой реплики не было в сценарии. Данную фразу актриса Джордана Брюстер выпалила просто так (импровизация),. К слову, сама актриса действительно говорит на португальском языке.


6. В фильме второстепенную роль школьника Гейба сыграл рэпер Ашер (Usher). Во время съемок он был еще не так сильно известен, но уже после выхода фильма его популярность стала набирать обороты, поэтому создатели решили впихнуть его на обложку к фильму, несмотря на то, что он ни разу не является основным персонажем ленты.

Сделано это было конечно же в рекламных целях, чтобы подтянуть к просмотру фанатов рэпера. На первоначальном же постере никакого Ашера не было.

Хотя, вообще, я считаю странным, что ни на один постер не влепили Мэрибет, роль которой сыграла Лора Харрис. При взгляде на постер и при просмотре фильма сразу становится понятно, что с ней что-то не так.

7. Небольшую роль режиссер Роберт Родригез припас для своей сестры Тины. Она сыграла татуированную девушку в начале фильма, у которой Мэрибэт спрашивает, куда ей нужно идти. Ну, конечно, сыграла - это сильно сказано, ведь всю сцену она сидела как вкопанная, просто пялясь в одну точку.

Также, Родригез упомянул своего друга Томаса Никса. Когда по по школе объявляют фамилии учеников ,которые должны прийти в медицинский кабинет, мы можем услышать имя Томаса Никса.


8. Джон Стюарт сыграл профессора Эдварда Ферлонга. Это отсылка к актеру Эдварду Ферлонгу, который сыграл Джона Коннора в фильме "Терминатор 2: Судный день".

Да и в принципе, это не единственная отсылка ко второму "Терминатору". Роль учителя физкультуры сыграл актер Роберт Патрик, который сыграл робота T-1000 в "Терминаторе 2".

Но не это самое главное. В самом начале фильма Роберт бежит за директрисой именно в стиле Т-1000. Сразу видно, что Родригез является фанатом второго "Терминатора".


9. Изначально, фильм хотели назвать "Щупальца", но в итоге было решено переименовать ленту, дабы не спойлерить основную концепцию. Кстати, если вы заметили, то фильм похож на ленту Джона Карпентера "Нечто", где инопланетное существо также принимало облик людей. Только в фильме "Нечто" выявить его можно было с помощью огня, а не самодельных наркотиков. Создатели не скрывали, что вдохновлялись именно этим фильмом при создании ленты "Факультет".

10. Бюджет фильма составил 15 миллионов долларов, тогда как на маркетинг (рекламу) было затрачено в 2 раза больше, то есть 30 миллионов. Но в итоге мировые кассовые сборы составили всего 40 миллионов, что сделало фильм провальным.


11. Из фильма было вырезано немало сцен. Больше же всего пострадала сюжетная линия с девушкой по имени Венера. Эту линию было решено полностью вырезать из финальной версии фильма. Саму же Венеру можно увидеть лишь в одном небольшом эпизоде, но ни имени, ни слов у героини не было.

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Метки: актеры   кино   роль   сериал   съемка   факультет   фильм   
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2  комментария
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Виталий Понаморев 2 часа назад
Да нормальный фильм, сейчас большинство фильмов и рядом с ним не стояло.
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Антон 38 минут назад
Обожаю этот фильм.
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