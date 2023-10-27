Бездомный выиграл 37 тысяч евро, но не может их забрать из-за отсутствия документов

Но эта история со счастливым концом. Итальянскому бомжу пообещали помочь благотворительные организации.
Бездомный из небольшого итальянского города Сенигаллия долгое время покупал лотерейные билеты и использовал одни и те же семь цифр, пока, наконец, ему не улыбнулась удача. В минувший вторник Джанлуиджи по прозвищу Кассано, названный в честь известного в прошлом футболиста "Ромы" и "Реала", узнал что лотерейный билет стоимостью 1,5 евро принёс ему выигрыш в 37 045 евро.
Но долго радоваться Джанлуиджи не пришлось. Мужчина узнал, что забрать деньги он не может из-за отсутствия карточки медицинского страхования, а из обычных документов у бездомного есть только индивидуальный налоговый номер, которого для получения приза не хватает.
"Для его получения нужна медицинская карта, а у меня ее нет, у меня есть только старый налоговый код, который не годится, нужен тот, что в медицинской карте", — пожаловался Джанлуиджи журналистам.
Но поскольку эта история дошла даже до нас, то можно не сомневаться, что бездомному помогут получить заветные 37 тысяч евро (после уплаты налогов он получит 30 тысяч). Благотворительная организация Caritas, помогающая бездомным, уже пообещала восстановить мужчине необходимые документы.
Отметим, что лотерея Superenalotto, чьи билеты постоянно покупал бездомный итальянец, считается самой щедрой — джекпоты одни из самых крупных в мире. Вместе с Джанлуиджи ещё 7 жителей Италии выиграли такую же сумму.
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