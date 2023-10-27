Бездомный выиграл 37 тысяч евро, но не может их забрать из-за отсутствия документов

Бездомный из небольшого итальянского города Сенигаллия долгое время покупал лотерейные билеты и использовал одни и те же семь цифр, пока, наконец, ему не улыбнулась удача. В минувший вторник Джанлуиджи по прозвищу Кассано, названный в честь известного в прошлом футболиста "Ромы" и "Реала", узнал что лотерейный билет стоимостью 1,5 евро принёс ему выигрыш в 37 045 евро.

Но долго радоваться Джанлуиджи не пришлось. Мужчина узнал, что забрать деньги он не может из-за отсутствия карточки медицинского страхования, а из обычных документов у бездомного есть только индивидуальный налоговый номер, которого для получения приза не хватает.