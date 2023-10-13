Американец выиграл в лотерею почти $1,8 млрд, но не получит всё сразу

Житель Калифорнии в среду выиграл $1,765 млрд в лотерею Powerball, сообщается на сайте лотереи. Организаторы уточнили, что этот приз считается вторым по величине джекпотом Powerball и когда-либо выигранным призом лотереи США.

Однако, весь выигрыш американец не получит. Ему предоставят выбор между аннуитетным призом на сумму примерно $1,765 млрд и единовременной выплатой в размере $774,1 млн (до вычета налогов), уточняет РБК.

Если победитель выберет аннуитет, то он получит одну выплату в скором времени, а остальные деньги будут выплачиваться каждый год на протяжении 29 лет. Ежегодно выплата будет увеличиваться на 5%.