Американец выиграл в лотерею почти $1,8 млрд, но не получит всё сразу

Житель США угадал все шесть чисел и выиграл огромную сумму денег.
Житель Калифорнии в среду выиграл $1,765 млрд в лотерею Powerball, сообщается на сайте лотереи. Организаторы уточнили, что этот приз считается вторым по величине джекпотом Powerball и когда-либо выигранным призом лотереи США.
Однако, весь выигрыш американец не получит. Ему предоставят выбор между аннуитетным призом на сумму примерно $1,765 млрд и единовременной выплатой в размере $774,1 млн (до вычета налогов), уточняет РБК.
Если победитель выберет аннуитет, то он получит одну выплату в скором времени, а остальные деньги будут выплачиваться каждый год на протяжении 29 лет. Ежегодно выплата будет увеличиваться на 5%.
Рекордный выигрыш в лотереях США был в 2022 году. Тогда парень купил билет на заправочной станции и стал обладателем $2,04 млрд. Ему также предложили выбрать между единовременной выплатой части приза и полной суммой, но на протяжении 29 лет ежегодно.
Источник:
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Американская мечта.
Внутри: лотерея это налог на недалёких.
Но звучит красиво. Вон, даже выбор есть.