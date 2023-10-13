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Американец выиграл в лотерею почти $1,8 млрд, но не получит всё сразу

Американец выиграл в лотерею почти $1,8 млрд, но не получит всё сразу

Автор:
13 октября 2023 13:45
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   Удача   выигрыш   деньги   интересное   лотерея   фото   
2460
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Житель США угадал все шесть чисел и выиграл огромную сумму денег.

Житель Калифорнии в среду выиграл $1,765 млрд в лотерею Powerball, сообщается на сайте лотереи. Организаторы уточнили, что этот приз считается вторым по величине джекпотом Powerball и когда-либо выигранным призом лотереи США.

Однако, весь выигрыш американец не получит. Ему предоставят выбор между аннуитетным призом на сумму примерно $1,765 млрд и единовременной выплатой в размере $774,1 млн (до вычета налогов), уточняет РБК.

Если победитель выберет аннуитет, то он получит одну выплату в скором времени, а остальные деньги будут выплачиваться каждый год на протяжении 29 лет. Ежегодно выплата будет увеличиваться на 5%.

Рекордный выигрыш в лотереях США был в 2022 году. Тогда парень купил билет на заправочной станции и стал обладателем $2,04 млрд. Ему также предложили выбрать между единовременной выплатой части приза и полной суммой, но на протяжении 29 лет ежегодно.

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Метки: США   Удача   выигрыш   деньги   интересное   лотерея   фото   
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23  комментария
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9k
Гомерчик 2 часа назад
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Звёздный князь 4 минуты назад
Да тут к гадалке не ходи - нужно выбрать аннуитетный вариант!
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256
Павел Верещагин 16 минут назад
на фото дата розыгрыша-1/3/2016.Этой новости шесть лет уже,выходит?
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12k
Владимир 20 минут назад
Зеля уже летит к тебе!
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62k
Андрей Полчаса назад
У них всегда так. Либо гораздо меньшая сумма, но сразу, либо потихоньку, но вся.
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116
Феличита Андрей 22 минуты назад
если можно в наследство передать то почему бы и не на 29 лет. И наверно лотереи у них застрахованы от невыплат? Или нет?
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784
Куруш 41 минуту назад
Скоро к нему приедет с официальным визитом президент одной из стран с переговорами на тему "дай гроши"?
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90
zu4ara Куруш 22 минуты назад
этот?

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1k
K_II_T 44 минуты назад
Снаружи, как всегда:
Американская мечта.

Внутри: лотерея это налог на недалёких.

Но звучит красиво. Вон, даже выбор есть.
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2
Alf090 Час назад
Надо быть идиотом чтобы выбрать 29 лет (за это время фирмы лотереи не будет, возможность умереть гораздо выше чем ожидание полной выплаты). А единовременно Лотерейный приз облагается федеральным подоходным налогом США в размере 37% от выигрыша. Кроме того, каждый штат в США имеет право взимать дополнительный налог в размере 10–15% от суммы выигрыша. от 774 миллионов. так что жулики у них там не дремлют))) В итоге и сумма неплохая все равно, но 400 миллионов далеко от 1,765 млрд
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29
wakeup.90 мемфрид Полчаса назад
Лаки тикет холдер был бы с тобой согласен :)
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Росомаха 2 часа назад
Такое событие в нашей стране НЕВОЗМОЖНО!!!
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