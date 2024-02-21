Женщина выиграла миллион и бросила возлюбленного

Пара из Сполдинга, Великобритания, сорвала джекпот в лотерею. 39-летний Майкл Картлидж и 37-летняя Шарлотта Кокс выиграли 1 млн фунтов стерлингов (более 116 млн рублей). Вот только спустя пару недель женщина выставила ухажёра.
"Никогда ещё 1 миллион фунтов стерлингов не приносил столько несчастья", - говорят друзья пары.
Пара встречалась всего три месяца, когда сорвала джекпот. В то время Майкл жил у Шарлотты, и они отправились в местный магазин Lidl, чтобы купить на ужин блинчики с уткой.
Затем он предложил зайти в соседний магазин Nisa и купить пару скретч-карт по 5 фунтов стерлингов.
"Она ответила, что у неё нет денег на билеты, но я сказал, что переведу ей. Мы были в магазине, и я зашёл в свое приложение Halifax, потому что у меня не было с собой банковской карты. Я отправил деньги. Вы можете увидеть это на записях камеры видеонаблюдения. Сигнал был плохим, поэтому в магазине перевод не прошёл, он был как раз в процессе передачи. Она оплатила два билета своей картой, а когда вернулись домой, стёрла защитный слой", - вспоминает Картлидж.
Он открыл приложение примерно через 40 минут, и перевод был завершён.
К их изумлению, одна из скретч-карт принесла 1 млн фунтов стерлингов. Весь вечер они фотографировались с ней и не могли поверить своему счастью.
На следующий день они отправились в магазин, чтобы подтвердить выигрыш. Им выдали розовый билет с надписью: "Передайте игроку, чтобы он связался с организаторами лотереи".
Майкл утверждает, что они обсуждали покупку дома и машины после получения выигрыша.
Он вспоминает: "Все шло хорошо, мы вписали имя Шарлотты на обратной стороне билета, но сумму должны были перевести на совместный счёт".
Но буквально через пару недель Шарлотта разорвала отношения. Майкл забрал карту и съехал к маме.
"Я связался с сотрудниками Camelot, которые занимались нашим выигрышем, и отдал им карточку. Они получили записи камер видеонаблюдения из магазина, на которых хорошо видно, как я показываю Шарлотте и женщине за кассой, что приложение на телефоне работает и деньги переводятся. Они также опросили работницу, и она всё подтвердила. Насколько я знаю, после этого было решено, что мы разделим деньги".
Однако 10 февраля новое руководство прислало Майклу письмо, в котором говорилось, что ему не полагается ни пенни.
Шарлотта ответила на "вздорные" заявления: "Я купила билет. Он не переводил мне деньги. Всё это ерунда, даже обсуждать не хочется".
Один из родственников женщины добавил: "Вы не должны верить ни одному слову этого человека. Он испортил последние три месяца её семьё. Майкл не имеет права на эти деньги. Он нехороший человек. Шарлотта выиграла, она заплатила за билет и стёрла защитный слой".
Новые владельцы лотереи Allwyn заявили, что только человек, имя которого написано на обратной стороне лотерейного билета, может претендовать на приз.
Инженер из Сполдинга утверждает, что имеет право на половину денег, и готов обратиться в суд.
"Я в шоке. Я признаю, что мы не получили бы этот билет без Шарлотты, но и она не получила бы его без меня. Знаю, что она оплатила покупку, но с моральной точки зрения всё должно быть 50 на 50", - уверен британец.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Женщина на исповеди:
Батюшка! Дайте мне разрешение на развод с мужем!
А в чем дело, дочь моя?
Пьет! Не работает! Меня бьет!
А что ж ты за такого замуж пошла?
Дура была!
Вот видишь, а он тебя, дуру, замуж взял.
Сара: "Летние собирать!?"
Хаим:: "Собирай!!!"
Сара: "Зимние собирать!?"
Хаим:: "Собирай!!!"
"СОБИРАЙ ВСЕ И УМАТЫВАЙ!!!"
Обман не пойдёт впрок.