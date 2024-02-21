Женщина выиграла миллион и бросила возлюбленного

Пара встречалась всего три месяца, когда сорвала джекпот. В то время Майкл жил у Шарлотты, и они отправились в местный магазин Lidl, чтобы купить на ужин блинчики с уткой.

Затем он предложил зайти в соседний магазин Nisa и купить пару скретч-карт по 5 фунтов стерлингов.

"Она ответила, что у неё нет денег на билеты, но я сказал, что переведу ей. Мы были в магазине, и я зашёл в свое приложение Halifax, потому что у меня не было с собой банковской карты. Я отправил деньги. Вы можете увидеть это на записях камеры видеонаблюдения. Сигнал был плохим, поэтому в магазине перевод не прошёл, он был как раз в процессе передачи. Она оплатила два билета своей картой, а когда вернулись домой, стёрла защитный слой", - вспоминает Картлидж.

Он открыл приложение примерно через 40 минут, и перевод был завершён.

К их изумлению, одна из скретч-карт принесла 1 млн фунтов стерлингов. Весь вечер они фотографировались с ней и не могли поверить своему счастью.