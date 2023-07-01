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Бабушка впервые в жизни сыграла в лотерею и сорвала джекпот

Бабушка впервые в жизни сыграла в лотерею и сорвала джекпот

Автор:
01 июля 2023 09:48
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   Удача   выигрыш   лотерея   люди   повезло   
935
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73-летняя жительница Орегона (США) ни разу в жизни не покупала лотерейные билеты. Недавно она всё же решила испытать удачу и не пожалела.

Жительница Орегона (США) купила сразу пять билетов и сильно обрадовалась, когда первый из них принёс ей приз в размере 2 долларов. И если дама воодушевилась от такой скромной удачи, то можно представить, в какой восторг пришла Рут, когда поняла, что последний билет стал особенно счастливым.

Женщина сорвала джекпот, и отныне каждый год будет получать по 52000 долларов. Рут рассказала, что сумма особенно символична из-за того, что в этом году они с мужем празднуют 52-ю годовщину свадьбы. Теперь супруги не только отпразднуют, но и отправятся в отпуск своей мечты.

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Метки: США   Удача   выигрыш   лотерея   люди   повезло   
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4  комментария
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71k
Пётровыч 8 минут назад
52000 в год? А сколько лет будут выплачивать? Так то ей 73 годика уже))
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13k
GROMOZEKA 13 минут назад
«73-летняя жительница Орегона (США) ни разу в жизни не покупала лотерейные билеты»

Верим верим
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14k
Типа граф 21 минуту назад
Какие хитрецы . Сколько этим пенсионерам жить то осталось , а если ещё и несчастный случай . Да даже если 40 лет проживут , для америкосовских лотерей два ляма это тьфу крохи .
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1k
an-bask 53 минуты назад
"когда поняла, что последний билет стал особенно счастливым."- Может быть один из билетов стал особенно счастливым. Там же сразу все билеты играют
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