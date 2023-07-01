Бабушка впервые в жизни сыграла в лотерею и сорвала джекпот

Женщина сорвала джекпот, и отныне каждый год будет получать по 52000 долларов. Рут рассказала, что сумма особенно символична из-за того, что в этом году они с мужем празднуют 52-ю годовщину свадьбы. Теперь супруги не только отпразднуют, но и отправятся в отпуск своей мечты.