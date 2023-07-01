Бабушка впервые в жизни сыграла в лотерею и сорвала джекпот

73-летняя жительница Орегона (США) ни разу в жизни не покупала лотерейные билеты. Недавно она всё же решила испытать удачу и не пожалела.
Жительница Орегона (США) купила сразу пять билетов и сильно обрадовалась, когда первый из них принёс ей приз в размере 2 долларов. И если дама воодушевилась от такой скромной удачи, то можно представить, в какой восторг пришла Рут, когда поняла, что последний билет стал особенно счастливым.
Женщина сорвала джекпот, и отныне каждый год будет получать по 52000 долларов. Рут рассказала, что сумма особенно символична из-за того, что в этом году они с мужем празднуют 52-ю годовщину свадьбы. Теперь супруги не только отпразднуют, но и отправятся в отпуск своей мечты.
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