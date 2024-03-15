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17 человек, которым улыбнулась удача в самый подходящий момент

17 человек, которым улыбнулась удача в самый подходящий момент

Автор:
15 марта 2024 22:35
Сообщество : Жизнь
Метки: Момент   Подходящий   Удача   Улыбнулась   безопасность   лотерея   
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Клевер - четырёхлистник считается символом удачи во всем мире. Когда мы выигрываем в лотерею или выживаем в потенциально опасной ситуации, мы склонны думать, что нам помогло везение. В этом посте вы увидите серию несчастных случаев, когда люди избежали настоящей катастрофы либо благодаря мерам безопасности, либо просто потому, что удача была на их стороне. Взгляните!

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Метки: Момент   Подходящий   Удача   Улыбнулась   безопасность   лотерея   
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18k
Karagi 59 минут назад
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0
Roman 6 минут назад
[мат], ревально каждый раз когда на фифках - спамовые сайты итд итп новые окна открываются. [мат] - модераторы вы что не следите за ситуацией или это задумка такая и вы у вас есть спонсоры?
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39k
АнтонПолднев Полчаса назад
Поставить кроссовок рядом с гвоздями, протянуть старую бабушкину старую калошу и сфоткать это. Ну чё... Безусловно, это невероятное везение...

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1k
Светлана 46 минут назад
к 14 фотке требуется пояснение
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