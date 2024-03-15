17 человек, которым улыбнулась удача в самый подходящий момент

Клевер - четырёхлистник считается символом удачи во всем мире. Когда мы выигрываем в лотерею или выживаем в потенциально опасной ситуации, мы склонны думать, что нам помогло везение. В этом посте вы увидите серию несчастных случаев, когда люди избежали настоящей катастрофы либо благодаря мерам безопасности, либо просто потому, что удача была на их стороне. Взгляните!
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