18 суровых мужчин, которые сказали категорическое "Нет" животным в доме

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Когда дело доходит до того, чтобы в семье появился питомец, почти всегда есть кто-то, кто выступает против этого. И чаще всего это представители сильной половины человечества. Но факты упрямая вещь, и по дальнейшем событиям видно, что никто не балует четырёхлапого члена семьи так, как это делают брутальные и суровые мужчины. Полюбуйтесь на эту идиллию!
1. Папа: "Нам не нужен еще один кот в доме!" Он через два месяца после того, как у нас появился Филя
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8. Я месяцами умоляла своего мужа позволить мне завести собаку. А у них случилась любовь с первого взгляда
13. Хорошо, мы можем завести собаку, но она твоя, и ей нельзя лежать на диване. Две недели спустя я обнаруживаю это
14. Один год назад: "Я не любитель собак". Сегодня: "Она моя дочь, и если я ем, то ест и она"
15. Папа говорит, что этот пес - его любимый член семьи, потому что он каждое утро ходит с ним в парк
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