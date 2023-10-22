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18 суровых мужчин, которые сказали категорическое "Нет" животным в доме

18 суровых мужчин, которые сказали категорическое "Нет" животным в доме

Автор:
22 октября 2023 22:10
Сообщество : Жизнь
Метки: Категорическое   Нет   Питомец   Суровые   животные   мужчины   
911
19

Когда дело доходит до того, чтобы в семье появился питомец, почти всегда есть кто-то, кто выступает против этого. И чаще всего это представители сильной половины человечества. Но факты упрямая вещь, и по дальнейшем событиям видно, что никто не балует четырёхлапого члена семьи так, как это делают брутальные и суровые мужчины. Полюбуйтесь на эту идиллию!

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Метки: Категорическое   Нет   Питомец   Суровые   животные   мужчины   
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2  комментария
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1k
... 16 минут назад
Не ты выбираешь питомца, он выбирает тебя, главное не профукать кастинг. Самое переданное животное само тебя выберет.
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10k
Борис Карабанов 5 минут назад
Не в том дело, в подобных случаях, что мужик изначально не приемлет или не любит кошечек-собачек, а в том, что мужчина трезвее оценивает ситуацию и прекрасно понимает, что через определённое время, когда у других членов семьи схлынет волна ми-ми-мишного восторга, весь воз забот о содержании питомца, скорее всего, придётся тащить именно ему ("Ты же мужчина! Сделай же что-нибудь с этим вонючим лотком!").
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