18 суровых мужчин, которые сказали категорическое "Нет" животным в доме

Когда дело доходит до того, чтобы в семье появился питомец, почти всегда есть кто-то, кто выступает против этого. И чаще всего это представители сильной половины человечества. Но факты упрямая вещь, и по дальнейшем событиям видно, что никто не балует четырёхлапого члена семьи так, как это делают брутальные и суровые мужчины. Полюбуйтесь на эту идиллию!