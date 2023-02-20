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Сообщество Без кота и жизнь не та 1521 пост • 460 подписчиков подписаться
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Кот, которого достали из-под завалов, не отходит от спасателя

Кот, которого достали из-под завалов, не отходит от спасателя

Автор:
20 февраля 2023 12:41
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Питомец   Турция   видео   добро   животные   милота   помощь   спасение   
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После разрушительного землетрясения в Турции произошло немало трогательных спасений людей и животных. Недавно спасатели вытащили из-под завалов очаровательного двухцветного кота и дали кличку Щебень. Животное отказывается покидать одного из спасателей и всюду следует за ним.

Спасатели пытаются отыскать хозяев кота. Если поиски не увенчаются успехом, то новым владельцем пушистика станет спасатель, к которому кот привязался.

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Метки: Питомец   Турция   видео   добро   животные   милота   помощь   спасение   
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12  комментариев
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14k
Majul 2 часа назад
Чет в глазах защипало...
Трагедия объединившая всех, и людей и животных. Долгих и счастливых лет обоим!
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97k
parallax Полчаса назад
Видимо он хороший человек. Коты это чувствуют.
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9k
Бритва 42 минуты назад
нашел в щебне - назвал "щебень".
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4k
Евгений Д Час назад
Здорово, настрадался котяра,
наверное из 7-и 6-ть жизней под завалами оставил,
хорошей жизни ему и хозяину
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1k
Alex 2 часа назад
Эх, бедолага...
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10k
GROMOZEKA 2 часа назад
40 тысяч погибших.
Жуть
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19k
alexis 2 часа назад
У кота теперь есть свой спасатель.
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891
Шурман 2 часа назад
Он все прекрасно понял , свою семью потерял и решил себе завести нового человека .
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120
Травкин Лопух 3 Шурман Час назад
коты часто живут на несколько семей
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