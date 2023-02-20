Кот, которого достали из-под завалов, не отходит от спасателя

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После разрушительного землетрясения в Турции произошло немало трогательных спасений людей и животных. Недавно спасатели вытащили из-под завалов очаровательного двухцветного кота и дали кличку Щебень. Животное отказывается покидать одного из спасателей и всюду следует за ним.
Спасатели пытаются отыскать хозяев кота. Если поиски не увенчаются успехом, то новым владельцем пушистика станет спасатель, к которому кот привязался.
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Трагедия объединившая всех, и людей и животных. Долгих и счастливых лет обоим!
наверное из 7-и 6-ть жизней под завалами оставил,
хорошей жизни ему и хозяину
Жуть