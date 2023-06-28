20 брутальных мужчин, которые сказали твёрдое "нет" домашним животным

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Многие люди знают, что когда мы берём домой домашних животных, то они становятся членами семьи. Но как чаще всего бывает, некоторые домочадцы скептически относятся к идее завести питомца, или высказываются по этому поводу достаточно категорично. Но как только дома появляется пушистик, все меняется, и в конечном итоге все души в нем не чают. Взгляните на этих брутальных и непреклонных представителей сильной половины человечества.
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5. Дедушка утверждал, что кошки не такие дружелюбные, как собаки. Теперь они едят мороженое вместе, как родственные души
7. Он сказал, что не хочет иметь ничего общего с моей собакой, а затем купил велосипед с корзинкой
18. Его тошнило от животных в доме. А потом не было предела радости, что котёнок умещается в его кармане
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Моё заявление - никаких крыс в доме - умнейшие животинки, душой к ним прикипаешь, а не прошло и пары мгновений (по моему внутреннему времяощущению), как сердце разрывается от боли от её смерти. Кто знает меня - я с любой животинкой общий язык найду, я кошку одними уговорами к унитазу приучил., а собаки вовсе не знали поводка (ну кроме первых дней детства), но не хочу!!!