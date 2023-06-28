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20 брутальных мужчин, которые сказали твёрдое "нет" домашним животным

20 брутальных мужчин, которые сказали твёрдое "нет" домашним животным

Автор:
28 июня 2023 22:10
Сообщество : Животные
Метки: Брутальные   Непреклонны   Скептически   домашние   друг   животные   мужчины   
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Многие люди знают, что когда мы берём домой домашних животных, то они становятся членами семьи. Но как чаще всего бывает, некоторые домочадцы скептически относятся к идее завести питомца, или высказываются по этому поводу достаточно категорично. Но как только дома появляется пушистик, все меняется, и в конечном итоге все души в нем не чают. Взгляните на этих брутальных и непреклонных представителей сильной половины человечества.

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Метки: Брутальные   Непреклонны   Скептически   домашние   друг   животные   мужчины   
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3  комментария
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62k
doker 20 минут назад
Я не знаю, что там происходит, но мужику темечко беречь надо...
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7k
Pravednik84 14 минут назад
Идите в попу! Мы очень любим животинку, нас просто бесит что вы её заводите, а потом нянчиться с ней нам!
Моё заявление - никаких крыс в доме - умнейшие животинки, душой к ним прикипаешь, а не прошло и пары мгновений (по моему внутреннему времяощущению), как сердце разрывается от боли от её смерти. Кто знает меня - я с любой животинкой общий язык найду, я кошку одними уговорами к унитазу приучил., а собаки вовсе не знали поводка (ну кроме первых дней детства), но не хочу!!!
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20k
alexis 15 минут назад
Не хотеть завести и любить- это две большие разницы.
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