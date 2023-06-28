20 брутальных мужчин, которые сказали твёрдое "нет" домашним животным

Многие люди знают, что когда мы берём домой домашних животных, то они становятся членами семьи. Но как чаще всего бывает, некоторые домочадцы скептически относятся к идее завести питомца, или высказываются по этому поводу достаточно категорично. Но как только дома появляется пушистик, все меняется, и в конечном итоге все души в нем не чают. Взгляните на этих брутальных и непреклонных представителей сильной половины человечества.