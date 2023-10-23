«Я не преступник, я - спортсмен»: чеченского бойца ММА арестовали за поддержку терроризма

Ему светит реальный срок.
Ильяс Якубов - боец ММА и блогер. В своих соцсетях он разместил видео с изречением Шамиля Басаева (Признан террористом в РФ. Ответственен за нападение на школу в Беслане).
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Как сообщил Следственный комитет:
В октябре 2023 года изготовил видеозапись с высказываниями, оправдывающими необходимость осуществления террористической деятельности. Данную видеозапись разместил в открытом доступе для широкого круга лиц на своей странице в запрещенной на территории Российской Федерации социальной сети.
Якубова задержали и он заявил:
Я не признаю никакую вину, я ничего не совершал. Я не преступник, я - спортсмен.
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Спортсмена арестовали до 11 декабря. Затем - суд и возможный приговор по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичное оправдание или призывы к терроризму». Максимальное наказание - от пяти до семи лет лишения свободы.
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У нас же "герой, генерал и академик" корешился с Басаевым, так ему с папой за это Героев России потом присвоили.