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«Я не преступник, я - спортсмен»: чеченского бойца ММА арестовали за поддержку терроризма

«Я не преступник, я - спортсмен»: чеченского бойца ММА арестовали за поддержку терроризма

Автор:
23 октября 2023 17:11
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Ильяс Якубов   боец   мма   приговор   терроризм   
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Ему светит реальный срок.

Ильяс Якубов - боец ММА и блогер. В своих соцсетях он разместил видео с изречением Шамиля Басаева (Признан террористом в РФ. Ответственен за нападение на школу в Беслане).

Как сообщил Следственный комитет:

 В октябре 2023 года изготовил видеозапись с высказываниями, оправдывающими необходимость осуществления террористической деятельности. Данную видеозапись разместил в открытом доступе для широкого круга лиц на своей странице в запрещенной на территории Российской Федерации социальной сети.

Якубова задержали и он заявил:

Я не признаю никакую вину, я ничего не совершал. Я не преступник, я - спортсмен.

Спортсмена арестовали до 11 декабря. Затем - суд и возможный приговор по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичное оправдание или призывы к терроризму». Максимальное наказание - от пяти до семи лет лишения свободы.

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Метки: Видео   Ильяс Якубов   боец   мма   приговор   терроризм   
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7  комментариев
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Сергей Макаров Час назад
По-моему весь спорт под эгидой ММА - это сплошной криминал
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3k
Вовака 49 минут назад
Усё было сказано в первом( мною увиденном) посте, и там всё сказано отлично, добавить некуя. Великие войны, которые воюют с больными, детьми, театралами. Если есть другие подвиги, буду рад поднять свою эрудицию.
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18k
Shtoppi 2 часа назад
зеленский тоже говорит что он президент т. н. страны украина и он тоже себя террористом не считает, как и все его подельники и спонсоры.
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15k
Kucher 2 часа назад
Чечен? Отпустят, ещё и "Хероя" дадут.
У нас же "герой, генерал и академик" корешился с Басаевым, так ему с папой за это Героев России потом присвоили.
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2k
Максим Макашев 2 часа назад
академик негодуе
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August

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