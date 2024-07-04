Федерация бокса России пожизненно отстранила бойца из Азербайджана, назвавшего соперника «русской свиньёй»

А до этого приостановила лицензию у поп-ММА лиги Hardcore, где и выступал этот спортсмен.
Азербайджанец Джавид Рзаев дрался на ММА-турнире Hardcore. Там и до этого хватало скандалов, а тут Рзаев добавил огоньку и стал жёстко оскорблять одного из своих оппонентов в зале - Артура Кулинского.
Назвал мужчину с***ой и «русской свиньёй».
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Хотя рефери его одёрнул и борцуха извинился перед Кулинским прямо в зале.
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Затем ещё раз раскаялся на камеру, назвал себя «безмозговым бараном» и выложил ролик в сеть.
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Спортивные чиновники обратили внимание на эти выходки и прищучили лигу Hardcore.
По решению Федерации бокса России временно приостановлена лицензия Hardcore FC. Также организация должна устранить выявленные нарушения и выплатить штраф согласно регламенту. Помимо этого, Hardcore FC компенсирует причиненный вред деловой репутации Федерации бокса России. Напоминаем, что за нарушение регламента у лиги может быть отозвана лицензия. Также правоохранительные органы проводят проверку по действиям, совершённым бойцом Hardcore FC.
Что касается Рзаева - извинения не помогли. Сегодня его пожизненно отстранили от соревнований.
Обращаем внимание, что боец Рзаев Джавид Сейид Оглы отстранён от любого участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой Федерации бокса России пожизненно. <...> Правоохранительные органы также продолжают проверку в отношении бойца, в том числе в части возможного участия в экстремистской деятельности,- заявили в спортивном ведомстве.
Но добавили, что «считают возможным действие лицензии Промоутера Hardcore FC возобновить». При этом, если в соревнованиях лиги кто-нибудь ещё раз выкинет подобный финт, - лицензию отберут без права восстановления.
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Я бы жёстко действовал - не уважаешь местных, ну так и ехай на ху... т.е. обратно в свой аул и родню свою забирай, сам им дома (из овна и соломы) будешь сидеть и объяснять, от чего и почему, вы все вместе, внезапно, переехали жить в ваше Лимпопо средневековое.
А не захочет, ну да и фиг с ним.
И да, давайте не уподобляться этому придурку и не будем оскорблять азербайджанскую нацию, подарившую нам Муслима Магомаева, Сталика Ханкишиева, Юлия Гусмана и многих достойных людей, каких бы выродков кроме них там не появлялось. Мы же не хотим, чтоб нас судили по Даниле Поперечному или Борису Гребенщикову.
Если бы хотели, уже давно задержали и предъявили.
А как же 282? Или это работает только в одну сторону?