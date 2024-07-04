Федерация бокса России пожизненно отстранила бойца из Азербайджана, назвавшего соперника «русской свиньёй»

«Годзилла и Конг: Новая империя» - фильм, на который стоит потратить свой вечер

«Я смотрела в его глаза и видела в них жуткую ненависть»: чемпионка UFC не простила мигранта,...

В Ростове-на-Дону дагестанский боец ММА по кличке «Веном» упал с десятого этажа, разбил...

Мигранты закидали бутылками российского бойца ММА после его поражения

Боец ММА одним ударом убил военного в Челябинске и получил 1,5 года ограничения свободы

В Сочи боец ММА вместе с друзьями устроил драку во время пресс-конференции