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Федерация бокса России пожизненно отстранила бойца из Азербайджана, назвавшего соперника «русской свиньёй»

Федерация бокса России пожизненно отстранила бойца из Азербайджана, назвавшего соперника «русской свиньёй»

Автор:
04 июля 2024 15:20
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Джавид Рзаев   боец   извинения   мма   оскорбления   отстранение   федерация бокса   
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А до этого приостановила лицензию у поп-ММА лиги Hardcore, где и выступал этот спортсмен.

Азербайджанец Джавид Рзаев дрался на ММА-турнире Hardcore. Там и до этого хватало скандалов, а тут Рзаев добавил огоньку и стал жёстко оскорблять одного из своих оппонентов в зале - Артура Кулинского.

Назвал мужчину с***ой и «русской свиньёй».

Хотя рефери его одёрнул и борцуха извинился перед Кулинским прямо в зале.

Затем ещё раз раскаялся на камеру, назвал себя «безмозговым бараном» и выложил ролик в сеть.

Спортивные чиновники обратили внимание на эти выходки и прищучили лигу Hardcore.

По решению Федерации бокса России временно приостановлена лицензия Hardcore FC. Также организация должна устранить выявленные нарушения и выплатить штраф согласно регламенту. Помимо этого, Hardcore FC компенсирует причиненный вред деловой репутации Федерации бокса России. Напоминаем, что за нарушение регламента у лиги может быть отозвана лицензия. Также правоохранительные органы проводят проверку по действиям, совершённым бойцом Hardcore FC.

Что касается Рзаева - извинения не помогли. Сегодня его пожизненно отстранили от соревнований.

Обращаем внимание, что боец Рзаев Джавид Сейид Оглы отстранён от любого участия в спортивных и иных мероприятиях, проходящих под эгидой Федерации бокса России пожизненно. <...> Правоохранительные органы также продолжают проверку в отношении бойца, в том числе в части возможного участия в экстремистской деятельности,- заявили в спортивном ведомстве.

Но добавили, что «считают возможным действие лицензии Промоутера Hardcore FC возобновить». При этом, если в соревнованиях лиги кто-нибудь ещё раз выкинет подобный финт, - лицензию отберут без права восстановления.

Источник:

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Метки: Видео   Джавид Рзаев   боец   извинения   мма   оскорбления   отстранение   федерация бокса   
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35  комментариев
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8k
Отвратительный Мужик Час назад
Ничего хорошего об Азерах не знаю и даже не слышал. А слышал только Азер убил , Азер изнасиловал, Азер зарезал, Азер стрелял, Азер избивал, Азер торговал наркотиками.
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4k
Ультратрахуил Минуту назад
А не судьба была его свиной мочой умыть?!
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43k
Example 6.2.6 22 минуты назад
А запретить ему въезд на территорию РФ можно? И заодно , если такие есть, выслать обратно в Айзербайджан его ближайших родственников, чтоб они там ему мозг поласкали за то что он - за помелом не следит? А остальные бы, окружающие, смотрели на это и мотали на ус, что раскрывая рот, ты не только себе карьеру можешь испортить, а ещё и родным своим "в плов наcpаtь"
Я бы жёстко действовал - не уважаешь местных, ну так и ехай на ху... т.е. обратно в свой аул и родню свою забирай, сам им дома (из овна и соломы) будешь сидеть и объяснять, от чего и почему, вы все вместе, внезапно, переехали жить в ваше Лимпопо средневековое.
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539
ViciousSnake Полчаса назад
Грязная, вонючая мартышка! Его и таких как он нужно отстранить от присутствия в этом физическом мире!!!
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1k
Граф Андрий Полчаса назад
ну вот и закончил карьеру ...... в России
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2k
Corkscrew 48 минут назад
Утопить в чане с говном эту чурку поганую! Их всех из России гнать нужно как и ту мразоту которая их сюда пустила и дала пустить корни, да еще и кормятся от диаспор.
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10k
Maximvs 50 минут назад
Ну пусть деяниями своими раскается. Поездит с гуманитаркой к ЛБС, отслужит в армии РФ, если гражданин.... А уж после этого глядишь и пустят обратно на русский ринг. Но это не точно и точно не раньше.
А не захочет, ну да и фиг с ним.
И да, давайте не уподобляться этому придурку и не будем оскорблять азербайджанскую нацию, подарившую нам Муслима Магомаева, Сталика Ханкишиева, Юлия Гусмана и многих достойных людей, каких бы выродков кроме них там не появлялось. Мы же не хотим, чтоб нас судили по Даниле Поперечному или Борису Гребенщикову.
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20k
ron 53 минуты назад
Если он продолжит так себя вести, то дискредитация "пожизненно" может оказаться очень короткой ))
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15k
кот базилий 59 минут назад
Теперь в кишлаке в рыгаловке будет вышибалой пока башку не проломят
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11k
Alex Час назад
Поганая Азербайджанская свинья.
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22k
иванов дмитрий Час назад
К сожалению, думаю, что ни чего серьёзного ему не будет (((.
Если бы хотели, уже давно задержали и предъявили.
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1k
klklkl Час назад
А вернули уже лицензию. Неудивительно будет если завтра и чебурека этого вернут.
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34
Past klklkl Час назад
Да, вчера лишили уже сейчас восстановили, прямо цирк, а не лицензирование.
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374
Serg Час назад
Ну ещё по заднице похлопайте этого организма в наказание.
А как же 282? Или это работает только в одну сторону?
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7k
Babangdida Час назад
Даже если обезьян обзывает себя бараном, он всё равно свинья.
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5k
Pechenegiatakuyt Час назад
Что-то не живется в Азербайджане этой обезьяне
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24k
kσρβγς 2 часа назад
Какой же он баран? Аблизьяна...
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1k
DuckTales 2 часа назад
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874
Игорь 2 часа назад
Ну хоть раскаялся человек и то хорошо...
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August
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