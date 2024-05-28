В Сочи боец ММА вместе с друзьями устроил драку во время пресс-конференции

Всё началось с фразы «Давай выйдем».
В Сочи проходил турнир по единоборствам «Наше Дело 83». В нём участвовал известный спортсмен из Белоруссии Федор Колтун. 26 мая он техническим нокаутом победил атлета Никиту Иванова и отправился на пресс-конференцию.
Там повстречался с бойцом из Дагестана Гаджимурадом Хирамагомедовым. Между спортсменами началась словесная перепалка и Хирамагомедов предложил белорусу «выйти».
Он подошёл ко мне, я встаю он меня берёт подсекает. Я ему говорю: Что ты меня трогаешь? Он мне говорит: «Пойдём выйдем». Я начинаю выходить и меня начинают гасить, - сообщил потом Федор.
На помощь дагестанцу кинулись трое друзей и началась массовая драка. Охранники её остановили, но Колтуну всё равно досталось.
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О каких-то санкциях к Хирамагомедову и его друзьям пока не слышно. После драки Федору предложили примириться с нападавшими и пожать друг другу руки. Атлет отказался, но позже в соцсетях написал, что конфликт исчерпан. Как он заявил, «произошло недопонимание».
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Выйду без испуга...
Если с другом буду я,
Ну а он без друга!
(с) Гаджимурад Хирамагомедов