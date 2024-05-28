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В Сочи боец ММА вместе с друзьями устроил драку во время пресс-конференции

В Сочи боец ММА вместе с друзьями устроил драку во время пресс-конференции

Автор:
28 мая 2024 15:52
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Сочи   Федор Колтун   боец   драка   мма   
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Всё началось с фразы «Давай выйдем».

В Сочи проходил турнир по единоборствам «Наше Дело 83». В нём участвовал известный спортсмен из Белоруссии Федор Колтун. 26 мая он техническим нокаутом победил атлета Никиту Иванова и отправился на пресс-конференцию.

Там повстречался с бойцом из Дагестана Гаджимурадом Хирамагомедовым. Между спортсменами началась словесная перепалка и Хирамагомедов предложил белорусу «выйти».

Он подошёл ко мне, я встаю он меня берёт подсекает. Я ему говорю: Что ты меня трогаешь? Он мне говорит: «Пойдём выйдем». Я начинаю выходить и меня начинают гасить, - сообщил потом Федор.

На помощь дагестанцу кинулись трое друзей и началась массовая драка. Охранники её остановили, но Колтуну всё равно досталось.

О каких-то санкциях к Хирамагомедову и его друзьям пока не слышно. После драки Федору предложили примириться с нападавшими и пожать друг другу руки. Атлет отказался, но позже в соцсетях написал, что конфликт исчерпан. Как он заявил, «произошло недопонимание».

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Метки: Видео   Сочи   Федор Колтун   боец   драка   мма   
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12  комментариев
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36k
Teodor Час назад
Ни один гаджи не предложит выйти, если в этот момент будет один...
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46k
Aleks 5 минут назад
Одын на одын не дэрус!
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7k
Отвратительный Мужик 9 минут назад
Приходи один , мы тоже одни придём .
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10k
Alex Полчаса назад
Опять черножопые буянят
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13k
Rus77 Полчаса назад
Такие черти понимают только силу! И почему эту обезьяну выпустили из вальера?
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249
Corkscrew Полчаса назад
Граждане, ну вы как дети малые. Все эти драки перед камерами, для всех этих бойцов - тупо пиар, потому как другой возможности привлечь к себе внимание и объявить о своем существовании большому количеству людей у них больше нет.
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31k
Serg2001 45 минут назад
На соперника, друзья!
Выйду без испуга...
Если с другом буду я,
Ну а он без друга!
(с) Гаджимурад Хирамагомедов
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5k
kuchipachi 46 минут назад
читал первые строки и даже начал удивляться... Белорус Федор Колтун, Никиту Иванова... думаю, ну ничего себе. это они устроили драку на пресс-конференции... читаю дальше и... нет, ничего нет удивительного... далее появляется боец из Дагестана Гаджимурадом Хирамагомедовым с друзьями и всё встает на свои места.
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13k
Том Сойер Час назад
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2981 пост (2934 в горячем)

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