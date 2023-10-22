17 фотографий, которые могут привести в замешательство

Иногда, мы смотрим на что-то знакомое, но в нашем мозгу возникают сбивающие с толку иллюзии, которые получились случайно или намеренно. В этом посте вы увидите обманчивые кадры, которые могут сыграть злую шутку с вашим восприятием. Взгляните!



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1. Наполовину тигр 0 Источник:

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2. Как это развидеть? 0 Источник:

3. У кого такие маленькие ножки? 0 Источник:

4. Я никак не мог понять, почему этот человек так долго на меня смотрит 0 Источник:

5. У вас колёса зацвели 0 Источник:

6. Коты совершенно обычного размера 0 Источник:

7. Собака тоже не очень большая 0 Источник:

8. Мой пёс похож на мозг 0 Источник:

9. Балконы без опоры 0 Источник:

10. Плавучие скалы? Заснеженные холмы? Пляж на острове Сокотра 0 Источник:

11. Безголовый пешеход 0 Источник:

12. У этой собаки человеческие ноги 0 Источник:

13. Вселенная? Нет - это обычная краска 0 Источник:

14. Это отражение и мой кот, воплотили сцену из фильма ужасов 0 Источник:

15. Я пять минут разговаривал с курткой моего знакомого 0 Источник:

16. Самолёт приземлился на здание 0 Источник: