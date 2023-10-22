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17 фотографий, которые могут привести в замешательство

17 фотографий, которые могут привести в замешательство

Автор:
22 октября 2023 21:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: Демонстрируют   Привести   Сбить с толку   Фотографии   замешательство   иллюзия   
1794
18
Иногда, мы смотрим на что-то знакомое, но в нашем мозгу возникают сбивающие с толку иллюзии, которые получились случайно или намеренно. В этом посте вы увидите обманчивые кадры, которые могут сыграть злую шутку с вашим восприятием. Взгляните!
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Метки: Демонстрируют   Привести   Сбить с толку   Фотографии   замешательство   иллюзия   
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6  комментариев
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27k
Егор 2 часа назад
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Уверенный пользователь 12 минут назад
на 11 фото не понял! где бошка то???
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1k
Страж Полчаса назад
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7k
serega57_ Полчаса назад
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35k
АнтонПолднев 55 минут назад
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276
iskra 2 часа назад
Ракурс решает..Надо было ещё рыболовов показать.
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