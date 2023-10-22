17 фотографий, которые могут привести в замешательство

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Иногда, мы смотрим на что-то знакомое, но в нашем мозгу возникают сбивающие с толку иллюзии, которые получились случайно или намеренно. В этом посте вы увидите обманчивые кадры, которые могут сыграть злую шутку с вашим восприятием. Взгляните!
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