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15 изображений, на которых главная героиня - это иллюзия

15 изображений, на которых главная героиня - это иллюзия

Автор:
22 июля 2023 21:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Изображения   внимание   действительность   замешательство   иллюзия   ракурс   
1668
16

В мире фотографии есть изображения, которые сразу привлекают внимание, но есть и такие, которые вызывают чувство замешательства и недоумения. Благодаря необычным композициям, интригующим ракурсам и элементам, не поддающимся логике, эти изображения побуждают задуматься о нашем восприятии действительности. В этом посте вы увидите запутанные фотографии, которые погружают в увлекательный мир визуальных загадок.

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Метки: Изображения   внимание   действительность   замешательство   иллюзия   ракурс   
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4  комментария
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12k
Хреноффф Час назад
Парень с потерянным мылом маникюрные ножницы похоже тоже проипал
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18k
тов.Suhov Полчаса назад
Комментарий к фото
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20k
Axel Час назад
"Здесь четыре кошки"

Откуда такая уверенность? Может это вообще все коты)
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426
twincam Axel 45 минут назад
нужно было подписать - здесь 4 котэ )))
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