Фотограф показал, как он делает крутейшие снимки, не прибегая к дичайшему фотошопу

Вот бывает смотришь на снимки некоторых фотографов и думаешь: «Фу! Зачем этот парень так дико фотошопит? Это же не круто!». Но есть такие мастера, которые создают сложные композиции, не используя возможности графических редакторов в запредельных количествах.
Например, испанский фотограф Жорди Коалитик обращается к своей могучей фантазии и творческому потенциалу, чтобы сделать что-то действительно крутое и нестандартное. А после берёт и показывает всем желающим, как же он это сделал. Так что, друзья, ловкость рук и никакого мошенничества! 🙂
Горячая картошка!
Любит — не любит
Очень хороший мальчик
Кольцевая лампа, пара фонариков, и ваш пёсик будет выглядеть как очередной квест в видеоигре!
Лучше её не расстраивать
Марсианские хроники для соцсетей
Вот просто вдумайтесь: девушка надевает на голову аквариум (!) и вот она уже не модель, а космический путешественник! Разве не магия?
Ручной торнадо
Монстры внутри тебя
Команда Жорди не вандалы. После фотосессии ребята отмыли стену, убрав следы своего творчества. Красавчики!
Бумажный кораблик
Отражение
Это Спарта!
Если приглядеться к стреле внимательно, то можно заметить нитку, к которой она привязана. Да, реконструктор не стрелял в фотографа 🙂
А мы не ангелы, парень
Небесная палитра
Просто добавь воды
Командная работа
Рисовать светом на длинной выдержке — это своего рода классика. Но несмотря на то, что мы уже привыкли к этому приёму, каждый раз результат оказывается невероятно крутым!
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались
Моя магия сильнее твоей магии!
Пол — это лава!
Как сделать впечатляющий кадр? Находим необычную природную локацию, помещаем в разломы светодиодную ленту, добавляем немного дыма, и вуаля, шикарный снимок готов!
Отражение его сердца
А что умеет твой пёс?
Феечка Винкс. Начало
Источник:
- Потрясающие ювелирные изделия, созданные мастерами, которые точно знают для чего им нужны руки
- Художник создаёт миниатюрные диорамы каждый день на протяжении 11 лет
- Канадка делает милейшие фотосессии с фермерскими животными
- Ракушка, мох и скорлупа от фисташек: 17 нарядов от бразильской художницы, сделанных из природных материалов
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но лично мне вообще не зашло.