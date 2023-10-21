Фотограф показал, как он делает крутейшие снимки, не прибегая к дичайшему фотошопу

Например, испанский фотограф Жорди Коалитик обращается к своей могучей фантазии и творческому потенциалу, чтобы сделать что-то действительно крутое и нестандартное. А после берёт и показывает всем желающим, как же он это сделал. Так что, друзья, ловкость рук и никакого мошенничества! 🙂

Горячая картошка!