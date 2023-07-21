Ракушка, мох и скорлупа от фисташек: 17 нарядов от бразильской художницы, сделанных из природных материалов

Бразильская художница Мелисса Мейер создает сложные костюмы и аксессуары из природных натуральных материалов. В ход идут кристаллы, ракушки, мох, различные плоды и семена и даже скорлупки от фисташек.
Художница вдохновляется мифами и легендами разных народов. Конечно, эти сложные костюмы больше предназначены для яркого художественного перформанса. Однако представленные наряды вполне подвижны, хоть и некоторые из них очень тяжёлые.
Колючий наряд
Наряд сделан из сухих плодов амбрового дерева.
Кукуруза — царица полей
Медуза Горгона
Удивительно, но в основу этой конструкции легли обычные семена подсолнечника.
Творение из кристаллов
Лавандовая дева с лавандовой птицей
И яичным скорлупкам нашлось применение
Пшеничная дама выгуливает пшеничную собачку
Мох, трава и ничего лишнего
Каменная дева
Макаронная звезда
Королева леса
Костюм из ракушек
Леди-дикобраз
Ни один дикобраз при создании этого платья не пострадал. Все иголки были подобраны после естественной линьки зверьков.
Самый сочный образ
Увидеть ещё больше удивительных нарядов от Мелиссы Мейер и ознакомиться с другими её работами можно на этом сайте.
Из сотен тоненьких веточек-волокон
Образ создавался из соцветий пальмы.
Из фисташковых скорлупок
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