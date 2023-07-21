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Ракушка, мох и скорлупа от фисташек: 17 нарядов от бразильской художницы, сделанных из природных материалов

Ракушка, мох и скорлупа от фисташек: 17 нарядов от бразильской художницы, сделанных из природных материалов

Автор:
21 июля 2023 10:16
Сообщество : Искусство
Метки: Мелисса Мейер   из природных материалов   искусство   креатив   наряд   талант   фантазия   фото   
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Бразильская художница Мелисса Мейер создает сложные костюмы и аксессуары из природных натуральных материалов. В ход идут кристаллы, ракушки, мох, различные плоды и семена и даже скорлупки от фисташек.

Художница вдохновляется мифами и легендами разных народов. Конечно, эти сложные костюмы больше предназначены для яркого художественного перформанса. Однако представленные наряды вполне подвижны, хоть и некоторые из них очень тяжёлые.


Колючий наряд

×
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Наряд сделан из сухих плодов амбрового дерева.


Кукуруза — царица полей


Медуза Горгона


Удивительно, но в основу этой конструкции легли обычные семена подсолнечника.


Творение из кристаллов


Лавандовая дева с лавандовой птицей


И яичным скорлупкам нашлось применение


Пшеничная дама выгуливает пшеничную собачку


Мох, трава и ничего лишнего


Каменная дева

Макаронная звезда

Королева леса

Костюм из ракушек

Леди-дикобраз

Ни один дикобраз при создании этого платья не пострадал. Все иголки были подобраны после естественной линьки зверьков.


Самый сочный образ


Увидеть ещё больше удивительных нарядов от Мелиссы Мейер и ознакомиться с другими её работами можно на этом сайте.


Из сотен тоненьких веточек-волокон


Образ создавался из соцветий пальмы.


Из фисташковых скорлупок

Источник:

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Метки: Мелисса Мейер   из природных материалов   искусство   креатив   наряд   талант   фантазия   фото   
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