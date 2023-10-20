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Очередная бодипозитивная блогер размера XXL не скрывает свои формы

Очередная бодипозитивная блогер размера XXL не скрывает свои формы

Автор:
20 октября 2023 16:18
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   блогер   бодипозитив   забавно   модель бодипозитив   пышная модель   фото   
1553
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У всех свои представления об идеальной фигуре. Эбби из Нью-Йорка предпочитает не слушать негативные комментарии о себе в соцсетях, ведь считает себя идеальной. Она фотографируется с коробками из-под пиццы и другой едой, не собираясь отказывать себе в удовольствии.

Это Эбби, ей 25 лет, и она носит в США 22 размер, это соответствует российскому XXL, но кажется, что девушка гораздо крупнее.


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Эбби ведёт блог, чтобы показывать, как она любит своё тело и что важно радоваться жизни, несмотря на свой внешний вид. Она пытается доказать миру, что имеет полное право быть стильной и носить то, что ей нравится.




Она стала уже довольной влиятельным блогером в мире бодипозитива, на неё подписаны 62 тыс. человек, которые всячески поддерживают её позицию и восхищаются её стойкостью.



Недавно она опубликовала фото в бикини-стрингах, комментаторы резко негативно высказались, что таким толстым девушкам не стоит носить купальники. Эбби ответила на это роликом, в котором говорит, что "Если кому-то не нравится - отвернитесь".



В итоге Эбби не собирается скрывать своё тело или слушать онлайн-троллей, которые хотят испортить ей самооценку. Девушка считает, что она великолепна.




В целом уверенность в себе это хорошо, но разве лишний вес не вредит её здоровью? Как долго бодипозитив ещё будет популярен?

Источник:

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Метки: Прикол   блогер   бодипозитив   забавно   модель бодипозитив   пышная модель   фото   
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28  комментариев
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223
Trueman Час назад
сиськи спереди и сзади
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30k
Григорий Минуту назад
Весь пост про ее жир. Может она очень умная? Например Татьяну Толстую не за внешность слушают. На Гоблина не за красоту подписываются. Очень однобокий пост. Она имеет фотки с собой - ну а что? Сдохнуть в дальнем подвале? Думаете ей самой нравится? Нет, совсем нет, но похудеть не выходит, это очень трудно, это работа над собой, это как завязавший алкоголик, вот только алкоголь можно просто не пить, а с едой надо есть, но меньше. Скажите алкоголику, что ему обязательно пить дальше, но меньшими дозами.
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−1
Джон 9 минут назад
У нас такая жеблохерша есть...Иринка Сергеевна....тоже красоты не земной
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34k
Korolev 9 минут назад
Было очень, ОЧЕНЬ сложно...
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14k
Ivan 11 минут назад
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28k
AzuveR 13 минут назад
Пусть лет через 5 эта бодипозитивная блохерша, расскажет своим подписчикам,о букете болезней которые сопутствуют такому весу. Сахарный диабет, гипертония ,проблемы с сердцем, плюс одышка, боли в суставах, повышенное потоотделение.
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3k
Ежик 16 минут назад
Первую фотку списной увидел и подумал, что фотошоп: сиськи есть, а голова в другую сторону смотрит. Оказалось не фотошоп... Нужно вызывать экзорциста, а лучше хорошего психолога и диетолога с тренером. Жиропозитив бл*я.
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150
Афанасий Борщёв 20 минут назад
И на спине титьки
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2k
Демьян Полчаса назад
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11k
kaboza Полчаса назад
не, ну бородатый анекдот, что когда девку раком е..шь прикольно бы сиськи на спине...но так...это п...ц
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4k
Я дам вам парабеллум Полчаса назад
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147
Kostiantyn Yeryhin Я дам вам парабеллум 9 минут назад
))))))))))))))
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142
babai65 Полчаса назад
Больной человек как психически так и физически. 62К скинутся по рублю и на липосакцию. Бодипозитив как рукой снимет.
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1k
Aleksei 37 минут назад
потом эта свинота будет в самолёте визжать,что ей требуется два места по цене одного.что её толстая жопа в одно не влазит.фу,мерзость..
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469
Александр Богомолов Aleksei 8 минут назад
Парочка таких и самолёт никуда не полетит.
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112k
Z_Павел Юрьевич_V 38 минут назад
Очередная бодипозитивная блогер размера XXL не скрывает свои формыПосмотреть
Очередная бодипозитивная блогер размера XXL не скрывает свои формы
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2k
Никита Сергеевич 38 минут назад
Такое ощущение, что она живот втягивает на всех фото.
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14k
Всё – приехали! 38 минут назад
Ох, ...бедные, бедные хрящики в суставах...
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10k
Billi_Bons 43 минуты назад
Ну ёлки-палки, пятница же, у всех было хорошее, пятничное настроение, хотелось пивка с закусками. А сейчас бле…ть хочется, какое тут пивко.
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3k
kuchipachi 51 минуту назад
Пройду сразу в комменты, пожалуй
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32k
БамбарбияКиргуду 52 минуты назад
Очередная бодипозитивная блогер размера XXL не скрывает свои формы
--------
Разве такую массу можно скрыть?
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61k
pynh Час назад
Спасибо, поблевал
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33k
Snork Snorkoff Час назад
Спиносиськи.. беее
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Спелая кукурузинка

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