Очередная бодипозитивная блогер размера XXL не скрывает свои формы

У всех свои представления об идеальной фигуре. Эбби из Нью-Йорка предпочитает не слушать негативные комментарии о себе в соцсетях, ведь считает себя идеальной. Она фотографируется с коробками из-под пиццы и другой едой, не собираясь отказывать себе в удовольствии.
Это Эбби, ей 25 лет, и она носит в США 22 размер, это соответствует российскому XXL, но кажется, что девушка гораздо крупнее.
Эбби ведёт блог, чтобы показывать, как она любит своё тело и что важно радоваться жизни, несмотря на свой внешний вид. Она пытается доказать миру, что имеет полное право быть стильной и носить то, что ей нравится.
Она стала уже довольной влиятельным блогером в мире бодипозитива, на неё подписаны 62 тыс. человек, которые всячески поддерживают её позицию и восхищаются её стойкостью.
Недавно она опубликовала фото в бикини-стрингах, комментаторы резко негативно высказались, что таким толстым девушкам не стоит носить купальники. Эбби ответила на это роликом, в котором говорит, что "Если кому-то не нравится - отвернитесь".
В итоге Эбби не собирается скрывать своё тело или слушать онлайн-троллей, которые хотят испортить ей самооценку. Девушка считает, что она великолепна.
В целом уверенность в себе это хорошо, но разве лишний вес не вредит её здоровью? Как долго бодипозитив ещё будет популярен?
Источник:
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Разве такую массу можно скрыть?