Царь-балконы, которые вопреки всему существуют в природе

Люди, которые покупают квартиру, хотят, чтобы всегда был балкон. Ну там и вещи хранить можно, и выйти воздухом подышать. Герои нашей подборки со всей душой и ответственностью подошли к этому вопросы - теперь у них есть настоящие царь-балконы, которых в природе больше не существует.