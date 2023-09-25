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Царь-балконы, которые вопреки всему существуют в природе

Царь-балконы, которые вопреки всему существуют в природе

Автор:
25 сентября 2023 11:42
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   балконы   забавно   ужасные балконы   фото   цврь балкон   
1052
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Люди, которые покупают квартиру, хотят, чтобы всегда был балкон. Ну там и вещи хранить можно, и выйти воздухом подышать. Герои нашей подборки со всей душой и ответственностью подошли к этому вопросы - теперь у них есть настоящие царь-балконы, которых в природе больше не существует.

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Метки: Прикол   балконы   забавно   ужасные балконы   фото   цврь балкон   
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3  комментария
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56k
dima423 53 минуты назад
Блин я удивляюсь конечно на этих людей, это же незаконное строительство, вероятность что все это заставят сносить рано или поздно, очень высока)... ну если так хочется чего то понастроить...купи участок и строй свой дом как хочешь))
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5k
Дмитрий ! 15 минут назад
Я бы этому "мусорному королю" засунул бы его барабан от стиралки в одно место вместе с его гремящими на ветру банками. Идиот.
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