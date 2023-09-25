Царь-балконы, которые вопреки всему существуют в природе

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Люди, которые покупают квартиру, хотят, чтобы всегда был балкон. Ну там и вещи хранить можно, и выйти воздухом подышать. Герои нашей подборки со всей душой и ответственностью подошли к этому вопросы - теперь у них есть настоящие царь-балконы, которых в природе больше не существует.
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