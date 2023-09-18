15 доказательств того, что природа - та ещё пошлячка - и цензура ей не помешает

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А может, дело просто в нашем воображении? В любом случае давайте посмотрим на те случаи, когда природа сумела вырастить себе такое, из-за чего детям хочется прикрыть глаза.
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Мужика тебе надо...
Тогда ничего казаться не будет.
А то с голодухи в каждой ветке член будет мерещиться..