Альтернативная Википедия, которая может доступно и с юморком объяснить всё на свете

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Вконтакте есть паблик "Короче, Википедия". Авторы написали следующее описание: "это как Википедия, только короче, понятней и с юмором. И главное ничего лишнего". Предлагаем посмотреть на них варианты объяснения всего.
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Неквалифицированный труд он такой - может затянуть человека)
Хотя, чего ожидать от кукурузины?