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Альтернативная Википедия, которая может доступно и с юморком объяснить всё на свете

Альтернативная Википедия, которая может доступно и с юморком объяснить всё на свете

Автор:
28 августа 2023 12:50
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   википедия   вконтакте   забавно   смешные картинки   фото   
1817
18

Вконтакте есть паблик "Короче, Википедия". Авторы написали следующее описание: "это как Википедия, только короче, понятней и с юмором. И главное ничего лишнего". Предлагаем посмотреть на них варианты объяснения всего.

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Метки: Прикол   википедия   вконтакте   забавно   смешные картинки   фото   
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9  комментариев
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8k
sedoisever 2 часа назад
Это школотронопедия. Опять про то, что после 30 лет все уже старики и про то, что знания не пригождаются...
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6k
hhwost Минуту назад
луркморье самовыпилилось, но природа не терпит пустоты...
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3k
Хачик Полчаса назад
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6k
Smolny Полчаса назад
18. "Основная задача медицины - занять пациента чем-нибудь полезным, пока его лечит сама Природа" (с)
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22k
BiZ 39 минут назад
искренне жалею людей, которые от работы получают худшее чувство в мире. я получаю от работы кайф, потому и выбрал ее. собственно я и не выбирал. я с детство на ней работал от интереса бесплатно, просто с какого-то момента за нее начали платить, и она стала называться работой. но больше ничего не изменилось.
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3k
kirka72 40 минут назад
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866
Vergüenza Ajena Час назад
Набор дебилизмов.
Хотя, чего ожидать от кукурузины?
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Спелая кукурузинка

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