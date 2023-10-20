"В гробнице Мернейт нашли ДОКАЗАТЕЛЬСТВА того, что она была первой женщиной-правителем Древнего Египта"

Международная команда археологов, проводящая раскопки 5000-летней гробницы Мернейт в священном городе Абидос, обнаружила сотню запечатанных кувшинов с остатками вина и другой погребальный инвентарь. Кроме того, найдены свидетельства того, что Мернейт была не просто женой царя и регентом при сыне и наследнике: она обладала реально большой властью и, вероятно, в какой-то период сама правила Древним Египтом.
Мернейт (3218–3035 годы до нашей эры) известна как царица из Первой династии Раннего царства Древнего Египта, жена царя Джета и регентша при малолетнем сыне Дене. Принято считать, что на этом её роль ограничивалась, поскольку в Древнем Египте жены и дочери обычно не рассматривались с точки зрения престолонаследия, особенно в Раннем царстве.
Однако некоторые исследователи полагают, что она могла в какой-то период быть единовластной царицей. В подтверждение приводятся некоторые известные факты: имя Мернейт написано в царском картуше на двух стелах ее гробницы в Абидосе. Помимо некрополя Умм эль-Кааб в Абидосе (чести упокоиться в котором она удостоилась единственной из женщин, все остальные захоронения там мужские) Мернейт посвящен большой и величественный погребальный комплекс в Саккаре.
Также в ходе текущих раскопок в Абидосе нашли, помимо сотни винных сосудов и погребальной мебели, новые интересные надписи — они говорят о том, что Мернейт занимала ряд важных правительственных постов, в том числе и в казначействе. Всё это свидетельствует о том, что она действительно играла важную роль в управлении государством.
Гробница Мернейт в царском некрополе Умм эль-Кааб была обнаружена и исследована британским археологом Уильямом Флиндерсом Питри в 1900 году. И выглядела она так, что изначально ни у кого не было и тени сомнения, что это усыпальница одного из царей Древнего Египта.
Теперь, когда ученые знают о том, что это заупокойный комплекс царицы Мернейт, любая новая сделанная ими находка может существенно дополнить представления о ней и ее роли в истории.
К слову, если Мернейт и была правящей царицей, то никак не могла быть «фараоном» — этот термин появился гораздо позже, примерно в эпоху XVIII династии (1550-1295 гг. до н.э.). Поэтому эпитет «первая женщина-фараон» в отношении Мернейт неприменим.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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-А теперь известна, как прожившая почти 200 лет. Тщательнее господа, тщательнее.
"В гробнице Мернейт нашли ДОКАЗАТЕЛЬСТВА того, что она была первой женщиной-правителем Древнего Египта"
На самом деле по тексту: "...она обладала реально большой властью и, ВЕРОЯТНО, в какой-то период сама правила Древним Египтом."
"НЕКОТОРЫЕ исследователи полагают, что ОНА МОГЛА в какой-то период быть единовластной царицей."
Как достали уже эти кричащие заголовки...