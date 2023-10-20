"В гробнице Мернейт нашли ДОКАЗАТЕЛЬСТВА того, что она была первой женщиной-правителем Древнего Египта"

Однако некоторые исследователи полагают, что она могла в какой-то период быть единовластной царицей. В подтверждение приводятся некоторые известные факты: имя Мернейт написано в царском картуше на двух стелах ее гробницы в Абидосе. Помимо некрополя Умм эль-Кааб в Абидосе (чести упокоиться в котором она удостоилась единственной из женщин, все остальные захоронения там мужские) Мернейт посвящен большой и величественный погребальный комплекс в Саккаре.