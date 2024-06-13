Одна из старейших книг в мире продана на аукционе

Кодекс Кросби-Шёйена, редкий манускрипт, который произвел революцию в изучении христианства, был продан 11 июня 2024 года на аукционе Christie's в Лондоне почти за 3,9 миллиона долларов. Кодекс представляет собой книгу середины четвертого века из Египта, содержащую библейские и другие раннехристианские тексты.
Кодекс Кросби-Шёйена был обнаружен вместе с более чем 20 другими кодексами недалеко от Дишны, Египет, в 1952 году. Эти рукописи известны под общим названием «Бумаги Дишны» или «Папирусы Бодмера», по имени швейцарского коллекционера Мартина Бодмера.
Рукописи 1700 лет. Она содержит пять раннехристианских текстов, написанных на коптском языке, который происходит от древнеегипетского. Среди них — самые ранние из известных текстов двух книг Библии, Книги Ионы и Первого послания Петра.
Хотя эти древние рукописи часто затмеваются другими открытиями XX века, они представляют собой одну из самых значительных находок для понимания истории раннего христианства.
Кодекс Кросби-Шёйена, по сути, древняя книга, состоящая из листов папируса — основного материала для письма в Древнем Египте, изготовленного из сердцевины растения папирус. Это ранний пример перехода от свитка к книге в том виде, в котором мы знаем ее сегодня.
Однако 104 страницы (52 отдельных листа) больше не сшиты вместе и находятся за защитным оргстеклом.
«Это как раз тот переходный период, когда папирусный свиток начинает превращаться в кодекс», — говорит Эудженио Донадони, старший специалист Christie's по средневековым и ренессансным рукописям. — Есть свидетельства того, что кодексы существовали и раньше, но ни один из них не сохранился. Это делает его уникальным объектом в истории христианства».
Кодекс Кросби-Шёйена содержит пять различных текстов, изначально написанных пятью совершенно разными авторами. Но все пять были переписаны одним и тем же писцом в III веке нашей эры. Вероятно, это был египетский монах. В качестве пера он использовал свежесрезанный тростник.
Доктор Мередит Уоррен, старший преподаватель библейских и религиозных исследований в Шеффилдском университете, назвала эту работу ключевым примером зарождения христианской культуры и литературы.
«Помимо возраста и полноты, кодекс примечателен своим содержанием, — пишет она в статье для журнала The Conversation. — В нем содержатся самые ранние из сохранившихся полных текстов двух библейских книг — Книги Ионы и Первого послания Петра».
Иона был важной фигурой для ранних христиан, потому что он, как известно, был проглочен огромной рыбой, когда неохотно внял призыву Бога передать пророческое предупреждение ниневитянам, изображенным как очень нечестивый город. Три дня, которые Иона провел во чреве рыбы, ранние христиане аллегорически считали предвестием времени между смертью и воскресением Христа.
Кодекс Кросби-Шёйена был найден в Египте в 1952 году среди других манускриптов, зарытых в банке в песке. Донадони объясняет их сохранность сухим климатом Египта, добавляя, что до наших дней дошла лишь горстка книг III и IV веков.
В 1955 году книга была приобретена Университетом Миссисипи, а в 1988 году ее купил норвежский бизнесмен и коллекционер Мартин Шёйен. И вот теперь Шёйен продал этот предмет вместе с другими экспонатами своей коллекции, одной из крупнейших частных коллекций рукописей в мире.
Источник: — переведено специально для fishki.net