Одна из старейших книг в мире продана на аукционе

Рукописи 1700 лет. Она содержит пять раннехристианских текстов, написанных на коптском языке, который происходит от древнеегипетского. Среди них — самые ранние из известных текстов двух книг Библии, Книги Ионы и Первого послания Петра.

Хотя эти древние рукописи часто затмеваются другими открытиями XX века, они представляют собой одну из самых значительных находок для понимания истории раннего христианства.