В Германии нашли кости животных, съеденных человеком 45 000 лет назад

В пещере Ильзенхёле в (Тюрингия, Германия) найдены самые древние остатки жизнедеятельности Homo sapiens в Центральной Европе. Находка позволяет предположить, что небольшие группы современных людей начали появляться в Европе уже 45 000 назад, постепенно вытесняя неандертальцев.
Пещера Ильзенхёле в Ранисе (Тюрингия, Германия) наряду с пещерой Кентс, Линкомб Хилл, Торки (Девон, Англия) и пещерой Ежмановице в Ойцове (Краковский уезд, Польша) относится к так называемой линкомб-ранисийско-ежмановицкой (ЛРЕ) культуре начала верхнего палеолита. Было идентифицировано около 40 различных памятников этой культуры.
Современные люди перешли через Альпы в холодную Северную Европу около 45 000 лет назад, что означает, что они могли сосуществовать с неандертальцами в Европе на тысячи лет дольше, чем считалось ранее, говорится в новом исследовании.
По словам исследователей, обнаруженные 13 фрагментов костей, принадлежавших Homo sapiens, обитавшим в пещере в Германии 44 000 — 47 500 лет назад, являются самыми древними из известных останков H. sapiens из Центральной и Северо-Западной Европы. Находка удивила ученых, поскольку, как они установили, климат в регионе в то время был холодным.
«Это показывает, что даже ранние группы Homo sapiens, рассеявшиеся по Евразии, уже обладали определенной способностью адаптироваться к столь суровым климатическим условиям», — говорится в заявлении Сары Педерзани, археолога из Университета Ла-Лагуны в Испании и Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии, которая руководила исследованием палеоклимата на этом участке.
Когда H. sapiens прибыли в Европу, они не были первыми представителями человеческого рода, попавшими на континент. Неандертальцы — наши ближайшие вымершие родственники, которые были хорошо приспособлены к холоду, — обитали в Европе по меньшей мере 200 000 лет назад и до своего вымирания около 40 000 лет назад.
Период, когда в Европу проник H. sapiens, называется переходом от среднего к верхнему палеолиту (47 000 — 42 000 лет назад). Ученые ведут жаркие споры о том, каким был характер взаимодействия между H. sapiens и неандертальцами в этот период и насколько наш вид мог ускорить вымирание неандертальцев.
Чтобы изучить этот загадочный переходный период, ученые проанализировали артефакты и климат того времени, говорится в их выводах, опубликованных 31 января в журнале Nature и в двух исследованиях в журнале Nature Ecology & Evolution.
Ранее археологи обнаружили ряд различных культур, или стилей изготовления каменных орудий, относящихся к этому периоду, в том числе линкомб-ранисийско-ежмановицкую, но было неясно, кто их создал — H. sapiens или неандертальцы.
«Средний палеолит в Европе [около 300 000 — 35 000 лет назад] связывают с неандертальцами, а верхний палеолит в Европе [около 35 000 — 10 000 лет назад] — с современными H. sapiens, — рассказал Live Science соавтор исследования Жан-Жак Юблен, палеоантрополог из Института эволюционной антропологии Макса Планка. — Артефакты переходного периода имеют как бы смешанные черты».
В одном из новых исследований ученые изучили артефакты культуры ЛРЕ, включающие искусно сделанные каменные орудия в форме листьев, которые были широко распространены в Северной Европе от Германии до Британии.
Ученые исследовали тысячи фрагментов костей, связанных с артефактами ЛРЕ в Ильзенхёле (пещере Ильзы) в Ранисе, Германия. Они не только провели новые раскопки на этом месте, но и заново осуществили анализ останков, найденных в пещере в 1930-х годах и хранящихся сегодня в музейных коллекциях.
Одно из новых исследований показало, что пещера периодически использовалась не только гиенами и пещерными медведями, но и небольшими группами гомининов — вероятно, H. sapiens или неандертальцев, — которые питались северными оленями, шерстистыми носорогами и лошадьми. Однако многие фрагменты костей были слишком малы и сломаны, чтобы исследователи могли идентифицировать их по форме. Их происхождение помог определить анализ белков и ДНК, извлеченные из этих останков.
В результате проведенного исследования ученые пришли к выводу, что 13 фрагментов костей относятся к периоду примерно 44 000 — 47 500 лет назад.
«Согласно общепринятому мнению, эти артефакты были сделаны в основном поздними неандертальцами, — говорит Юблен. — В случае с культурой ЛРЕ мы обнаружили, что они были сделаны не неандертальцами, а Homo sapiens, переселившимися в Европу гораздо раньше, чем мы думали».
Анализ зубов и костей животных из пещеры позволил предположить, что когда там жили люди, климат в этом регионе был очень холодным, со степными или тундровыми ландшафтами —похожими на те, что сегодня встречаются в Сибири или на севере Скандинавии.
«До недавнего времени считалось, что устойчивость к холодному климату проявляется лишь спустя несколько тысяч лет, так что это интересный и удивительный результат, — говорится в заявлении Сары Педерзани. — Возможно, холодные степи с большими стадами хищных животных были более привлекательной средой для этих человеческих групп, чем считалось ранее».
Эти данные свидетельствуют о том, что H. sapiens появились в Северо-Западной Европе за несколько тысяч лет до исчезновения неандертальцев в Юго-Западной Европе, что говорит о том, что эти две группы могли взаимодействовать. «Теперь у нас есть еще один важный фрагмент сложной головоломки, касающейся характера взаимодействия между H. sapiens и неандертальцами», — сказал Уильям Бэнкс, археолог из Национального центра научных исследований Франции, который не принимал участия в исследовании, но написал о нем статью.
«Эти результаты говорят о том, что H. sapiens не вытеснил неандертальцев в Европе быстрой волной с востока на запад, как считалось ранее. Мы видим, что Homo sapiens сначала колонизировал северную часть Европы и жил там в течение нескольких тысячелетий на периферии мира неандертальцев, — говорит Юблен. — Я бы сказал, что Homo sapiens, вероятно, жили в этих довольно враждебных условиях, потому что у них были технические возможности для адаптации там. Мы видим не одну волну Homo sapiens, которая пришла в Европу и вытеснила неандертальцев, а последовательные импульсы небольших групп, которые продвигались на новые территории, а затем, через несколько тысячелетий, полностью вытеснили неандертальцев».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"В пещере той нашли источник водки
И мамонт жареный лежал на сковородке"
Вот, стало быть, мамонта-то и съели.