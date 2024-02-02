В Германии нашли кости животных, съеденных человеком 45 000 лет назад

Когда H. sapiens прибыли в Европу, они не были первыми представителями человеческого рода, попавшими на континент. Неандертальцы — наши ближайшие вымершие родственники, которые были хорошо приспособлены к холоду, — обитали в Европе по меньшей мере 200 000 лет назад и до своего вымирания около 40 000 лет назад.

Период, когда в Европу проник H. sapiens, называется переходом от среднего к верхнему палеолиту (47 000 — 42 000 лет назад). Ученые ведут жаркие споры о том, каким был характер взаимодействия между H. sapiens и неандертальцами в этот период и насколько наш вид мог ускорить вымирание неандертальцев.

Чтобы изучить этот загадочный переходный период, ученые проанализировали артефакты и климат того времени, говорится в их выводах, опубликованных 31 января в журнале Nature и в двух исследованиях в журнале Nature Ecology & Evolution.

Ранее археологи обнаружили ряд различных культур, или стилей изготовления каменных орудий, относящихся к этому периоду, в том числе линкомб-ранисийско-ежмановицкую, но было неясно, кто их создал — H. sapiens или неандертальцы.

«Средний палеолит в Европе [около 300 000 — 35 000 лет назад] связывают с неандертальцами, а верхний палеолит в Европе [около 35 000 — 10 000 лет назад] — с современными H. sapiens, — рассказал Live Science соавтор исследования Жан-Жак Юблен, палеоантрополог из Института эволюционной антропологии Макса Планка. — Артефакты переходного периода имеют как бы смешанные черты».