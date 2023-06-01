При раскопках 2000-летнего римского поселения нашли более 50 пинцетов

Археологи нашли более 50 пинцетов во время крупных раскопок в Роксетер-Сити, графство Шропшир, одном из крупнейших поселений римской Британии. Теперь мы точно знаем, кого винить в моде на гладкое и безволосое тело! Во всём виноваты древние римляне.
Римский город Роксетер (или Вирикониум Корновиорум, как он был первоначально известен) — один из наиболее хорошо сохранившихся римских городов в Британии. Он был таким же большим, как Помпеи в период своего расцвета.
Обнаружение в этом месте большого количества таких косметических инструментов, как пинцет, говорит о том, что римляне были одержимы выщипыванием волос на теле (например, под мышками).
Красота требует жертв. В этом случае уж точно! Римляне были одержимы чистотой, ежедневно ходили в бани и купальни, у многих имелся личный набор для ухода за телом. В него входили скребок для кожи, совочек для чистки ушей, пинцет, приспособление для чистки ногтей.
Пинцет использовался не только для выщипывания бровей, как мы можем себе представить сегодня. Римские бритты предпочитали чисто выбритое лицо — ведь нужно было отличаться от «варваров» и следить за модой в Риме. Однако выщипывание волос было болезненным делом, и часто этой экзекуцией занимались рабы.
Британская государственная Комиссия по историческим зданиям и памятникам Англии English Heritage объявила, что выставит найденные экспонаты в недавно отреставрированном музее. «Мы можем проследить современную одержимость удалением волос от болезненных процедур с восков и раздражающего бритья до далёких времён Древнего Рима», — говорится в сообщении English Heritage.
На выставке в Шропшире будет более 400 экспонатов, в том числе предметы, проливающие свет на купание и бьюти-практику в римской Британии. Одних пинцетов найдено более пятидесяти! Это поразительно много. Но это весомое доказательство того, что аксессуар был крайне популярен.
Для кого-то может стать сюрпризом, что в римской Британии удаление волос на теле было обычным делом как для мужчин, так и для женщин. В частности, в таких видах спорта, как борьба, общество ожидало, что мужчины, занимающиеся физическими упражнениями, требующими минимальной одежды, подготовятся, удалив все видимые волосы на теле.
Во время раскопок были обнаружены другие принадлежности для ухода той эпохи, в том числе совочек для чистки ушей и приспособление для чистки ногтей. Кроме того, были найдены стеклянные духи, масло для ванн и даже флаконы от косметических средств для макияжа.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Может, не стеклянные духи, а как-нить по-другому? Ну, склянка с духами, например?
Менее болезненно будет?