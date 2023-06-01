При раскопках 2000-летнего римского поселения нашли более 50 пинцетов

Римский город Роксетер (или Вирикониум Корновиорум, как он был первоначально известен) — один из наиболее хорошо сохранившихся римских городов в Британии. Он был таким же большим, как Помпеи в период своего расцвета.

Обнаружение в этом месте большого количества таких косметических инструментов, как пинцет, говорит о том, что римляне были одержимы выщипыванием волос на теле (например, под мышками).

Красота требует жертв. В этом случае уж точно! Римляне были одержимы чистотой, ежедневно ходили в бани и купальни, у многих имелся личный набор для ухода за телом. В него входили скребок для кожи, совочек для чистки ушей, пинцет, приспособление для чистки ногтей.