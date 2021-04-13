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Засудивший Моргенштерна автор песни про Путина взялся за Крида и Милохина

Засудивший Моргенштерна автор песни про Путина взялся за Крида и Милохина (3 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2021 12:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: young stars   Егор Крид   Милохин   интересное   песня   путин   фото   шоу бизнес   
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Автор знаменитой песни "Владимир Путин — молодец" Олег Лихачёв ранее подал иск в суд на Моргенштерна за использование своего трека. Лихачёв выиграл суд и теперь взялся за остальных.

Источник:

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Метки: young stars   Егор Крид   Милохин   интересное   песня   путин   фото   шоу бизнес   
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17  комментариев
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27k
Седой 2 часа назад
Их всех в один мешок и в реку...Дебилы!
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alexis 11 минут назад
Вопрос: Как он попал в тикток мргенштерна
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9k
Голос Вселенной Полчаса назад
"приятно внимание звезд к творчеству"... о каких звездах он говорит? Кто из звезд обратил на его творчество внимание?..
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7k
Natrogrii 58 минут назад
Ну Вы поняли......
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6k
corell Час назад
Позор рэперскому говну, которое ворует чужие говнопесни, чтобы открывать под них рот!
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7k
Hocico 2 часа назад
Тот самый случай, когда понимаешь, что Моргенштерн - не самое дно, а казалось бы...
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15k
ВВС 2 часа назад
не вижу принципиальной разницы между моргенштерном и лихачевым
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−22
alex 2 часа назад
а чего это он про тимати молчит?!
ссыт бл.я
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−31
Горби 2 часа назад
моргенштерн - лицо современной, путенской россии
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200k
Барон Мюнхгаузен Горби Час назад
Скорее ЖОПА...
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34k
kalinser Горби 58 минут назад
То ли дело у вас!


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57k
Александр Ломовицкий Горби 21 минуту назад
не Путинской и Собчачевской и Навальновской .
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441
Юрий 2 часа назад
Оказывается у этого ужаса, еще и автор имеется... Думаю,что у пропагандистов и гимнюков диктаторских режимов в аду, должна быть отдельная сковородка с особенно тщательной прожаркой.
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21k
Inter 2 часа назад
убейте их всех
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161
Hunde Beißer2 2 часа назад
Парад уродов продолжается,..
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