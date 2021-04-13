Юристы Крида уверены, что Лихачёв просто "считает чужие деньги". Однако, судья приняла доводы истца и назначила суд на 26 мая. В случе новых обстоятельств, дело отложат и будут организованы дополнительные заседания.

Вместе с этим автор трека про Путина заявил, что готов записать совместный трек с Кридом вместо каких-либо денежных взысканий с артиста. Пока неизвестно, как на это отреагировал сам Крид.