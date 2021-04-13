Автор знаменитой песни "Владимир Путин — молодец" Олег Лихачёв ранее подал иск в суд на Моргенштерна за использование своего трека. Лихачёв выиграл суд и теперь взялся за остальных.
Автор песни "Владимир Путин — молодец" Олег Лихачёв отсудил у Моргенштерна 300 тысяч рублей за использование его трека.
Репер танцевал под трек в ТикТок и в инстаграм и открывал рот под композицию. Лихачёву это не понравилось, он обратился в суд и выиграл его.
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Следующей его целью стал Егор Крид, рассказал Лихачёв Life.
"Суд с Егором Кридом носит определяющий характер, потому что список ответчиков может увеличиться до 10 человек из числа участников "Тиктока" с Моргенштерном. И дальше можно продолжить победоносное шествие справедливости, в их числе и Даня Милохин. У них раскрученные каналы, они зарабатывают хорошие деньги", — поделился мыслями Лихачёв.
Юристы Крида уверены, что Лихачёв просто "считает чужие деньги". Однако, судья приняла доводы истца и назначила суд на 26 мая. В случе новых обстоятельств, дело отложат и будут организованы дополнительные заседания.
Вместе с этим автор трека про Путина заявил, что готов записать совместный трек с Кридом вместо каких-либо денежных взысканий с артиста. Пока неизвестно, как на это отреагировал сам Крид.
Краткая история вирусной песни, её главного исполнителя и её автора.
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