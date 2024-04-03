Финалиста шоу "Голос" Ладислава Бубнара избили пылесосом за то, что он не дал в долг

Виктор заглянул к Ладиславу во время мастер-класса по вокалу, чтобы попросить денег. Тогда Лад был с учеником, поэтому вышел в коридор, чтобы поговорить с другом. Артист отказал своему другу в деньгах и тому это очень не понравилось. Это не понравилось Виктору. Мужчина, как утверждается, сначала толкнул исполнителя, а затем избил его пылесосом, который стоял неподалёку. Итог — сильный ушиб, растяжение связок и шестисантиметровая дыра в голове. Пострадавший обратился в полицию.