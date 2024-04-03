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Финалиста шоу "Голос" Ладислава Бубнара избили пылесосом за то, что он не дал в долг

Финалиста шоу "Голос" Ладислава Бубнара избили пылесосом за то, что он не дал в долг

Автор:
03 апреля 2024 18:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Бубнар   драка   избиение   интересное   пылесос   фото   шоу бизнес   
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Певец не захотел поддерживать убыточный бизнес своего знакомого.

Telegram-канал Mash сообщил об избиении Ладислава Бубнара - певца и финалиста музыкального шоу. Артист попал в больницу первого апреля с ушибом головы и растяжением связок шейного отдела. Оказалось, Бубнар отказался поддерживать убыточный бизнес своего знакомого. Выяснилось, что Виктор - давний знакомый Ладислава и решил открыть спа-салон. Чтобы оставаться на плаву, он занимал деньги у своего знаменитого знакомого. Лад оказался отзывчивым и добрым, поддерживая своего друга. Но всё зашло слишком далеко - спа-салон не приносил денег, а Виктор всё требовал.

Виктор заглянул к Ладиславу во время мастер-класса по вокалу, чтобы попросить денег. Тогда Лад был с учеником, поэтому вышел в коридор, чтобы поговорить с другом. Артист отказал своему другу в деньгах и тому это очень не понравилось. Это не понравилось Виктору. Мужчина, как утверждается, сначала толкнул исполнителя, а затем избил его пылесосом, который стоял неподалёку. Итог — сильный ушиб, растяжение связок и шестисантиметровая дыра в голове. Пострадавший обратился в полицию.

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Метки: Бубнар   драка   избиение   интересное   пылесос   фото   шоу бизнес   
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8  комментариев
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5k
Sanar Час назад
Всё что я узнаю от покемонки, я узнаю не по своей воле.
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15k
Александр 4 минуты назад
Блин, насколько же эта новость отлично звучит, если её прочитать голосом Бориса Моисеева или Ренаты Литвиновой! Прям сразу хочется задонатить денег на 95-й бензин и сжечь всё это, вместе с Покемонкой!
Ах, да, там где-то должны быть знаки * и указание, что их не любят, бла-бла-бла, один пропагандирует, вторая дура, третьей вообще нужно втащить...
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11k
Juli 48 минут назад
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3k
Carex 53 минуты назад
Странно что избили, а не изнасиловали- это была бы настоящая желтушная новость.
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2k
Роман 54 минуты назад
Какая охренительная новость! А кто это???
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42k
Сергей Час назад
Таких друзей , за ху. и в музей.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4889 постов (4675 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
352210



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