Финалиста шоу "Голос" Ладислава Бубнара избили пылесосом за то, что он не дал в долг

Певец не захотел поддерживать убыточный бизнес своего знакомого.
Telegram-канал Mash сообщил об избиении Ладислава Бубнара - певца и финалиста музыкального шоу. Артист попал в больницу первого апреля с ушибом головы и растяжением связок шейного отдела. Оказалось, Бубнар отказался поддерживать убыточный бизнес своего знакомого. Выяснилось, что Виктор - давний знакомый Ладислава и решил открыть спа-салон. Чтобы оставаться на плаву, он занимал деньги у своего знаменитого знакомого. Лад оказался отзывчивым и добрым, поддерживая своего друга. Но всё зашло слишком далеко - спа-салон не приносил денег, а Виктор всё требовал.
Виктор заглянул к Ладиславу во время мастер-класса по вокалу, чтобы попросить денег. Тогда Лад был с учеником, поэтому вышел в коридор, чтобы поговорить с другом. Артист отказал своему другу в деньгах и тому это очень не понравилось. Это не понравилось Виктору. Мужчина, как утверждается, сначала толкнул исполнителя, а затем избил его пылесосом, который стоял неподалёку. Итог — сильный ушиб, растяжение связок и шестисантиметровая дыра в голове. Пострадавший обратился в полицию.
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Ах, да, там где-то должны быть знаки * и указание, что их не любят, бла-бла-бла, один пропагандирует, вторая дура, третьей вообще нужно втащить...