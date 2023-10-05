"Так много вопросов": в Калининградской области пожарные вызволили голого мужчину из дымохода

В Светлогорске спасателям пришлось вытаскивать голого из гаражного дымохода. Мужчина рассказал, как именно он оказался в трубе и почему без одежды.
В ночь на 3 октября в службу спасения 112 поступило сообщение о том, что в Светлогорске, на улице Пригородной, мужчина застрял в дымоходе гаража. Спустя пять минут пожарные были на месте. Они действительно нашли в дымоходе гаража мужчину без одежды, с поднятыми руками вверх. Пожарные частично разобрали дымоход, чтобы вытащить мужчину.
UPD: В пресс-службе УМВД России по региону ТАСС сообщили, что мужчина оказался без ключей от ворот своего гаража и решил проникнуть в него через дымоход. Одежду он снял для удобства, уточняет ТАСС.
Источник:
- Блогерша продала своё ношеное нижнее бельё за полмиллиона рублей
- Мечта любого мужчины: в Витебске продают гараж с камином и шестом
- Сумки Balenciaga на модном показе вызвали ностальгию у россиян
- В Подмосковье у Пирожка украли женские трусики на полмиллиона рублей
- "Забирай и беги!": суд обязал художника, который выставил пустые полотна, выплатить штраф