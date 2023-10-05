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"Так много вопросов": в Калининградской области пожарные вызволили голого мужчину из дымохода

"Так много вопросов": в Калининградской области пожарные вызволили голого мужчину из дымохода

Автор:
05 октября 2023 13:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Застрявший   Спасение   Юмор   дымоход   интересное   мужчина   светлогорск   фото   
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В Светлогорске спасателям пришлось вытаскивать голого из гаражного дымохода. Мужчина рассказал, как именно он оказался в трубе и почему без одежды.

В ночь на 3 октября в службу спасения 112 поступило сообщение о том, что в Светлогорске, на улице Пригородной, мужчина застрял в дымоходе гаража. Спустя пять минут пожарные были на месте. Они действительно нашли в дымоходе гаража мужчину без одежды, с поднятыми руками вверх. Пожарные частично разобрали дымоход, чтобы вытащить мужчину.

UPD: В пресс-службе УМВД России по региону ТАСС сообщили, что мужчина оказался без ключей от ворот своего гаража и решил проникнуть в него через дымоход. Одежду он снял для удобства, уточняет ТАСС.

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Метки: Застрявший   Спасение   Юмор   дымоход   интересное   мужчина   светлогорск   фото   
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8  комментариев
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1k
Gadova Час назад
Экзамен на Санту не сдал
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32k
Ego sum qui sum 15 минут назад
Еще версия: слишком буквально воспринял просьбу любовницы "Прочисть мне дымоход"
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227
Андрей Л Полчаса назад
Есть байка, как мужик привел любовницу в гараж, и решил сбегать за бухлишком, ее закрыл, сам по пути крякнулся на льду и попал в больницу на 2 дня с сотрясением, когда опомнился, вырвался и побежал ее открывать, ключи работали только снаружи. Зашёл в гараж, а там одуревшая баба, едва не замерзшая от холода хрясь ему трубой по голове. И он еще на несколько дней в больницу. Такой вот секс на стороне получился.
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2k
Vovan Petroff Полчаса назад
Это вам не пылесос клычить.
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1k
КолдурасЪ 40 минут назад
Дымоход прочистили!
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1k
Kra 45 минут назад
надо было проверить его на алкоголь и вещества... додумался тоже...
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6k
sumrаknn 47 минут назад
стоять в трубе не пошевельнуться и не вздохнуть, это клаустрофобия или это норма?
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