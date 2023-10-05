"Так много вопросов": в Калининградской области пожарные вызволили голого мужчину из дымохода

Кэшбэк за все - оказывается, и такое бывает

В Подмосковье у Пирожка украли женские трусики на полмиллиона рублей

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