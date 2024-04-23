FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8792 поста • 909 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Павел Дуров стал владельцем ника в Telegram за 8 миллионов рублей

Павел Дуров стал владельцем ника в Telegram за 8 миллионов рублей

Автор:
23 апреля 2024 19:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Telegram   Павел Дуров   дуров   интересное   купил ник   ник   фото   
1378
2

Ник достаточно прост: pavel.

Павел Дуров стал обладателем очень лаконичного и простого ника @pavel. Это обошлось ему более чем 85 тысяч долларов, или 15 тысяч TON, или почти 8 миллионов рублей. До этого ник принадлежал Павлу Федорову. Оказывается, парень зарегистрировал его раньше всех (9 лет назад)и недавно выставил его на продажу на платформе. Валютой стал TON. Об этом Дуров рассказал в своем телеграм-канале.

Ник @pavel купил некий криптоинвестор под ником @founder. Цена продажи составила 15 тыс.TON. Через некоторое время инвестор подарил очень лаконичный ник Павлу Дурову. Основатель Telegram поблагодарил пользователя за щедрый подарок и поздравил Федорова с выгодной сделкой. Теперь ник привязан к аккаунту Дурова.
Бизнесмен также рассказал, что только за последние 1,5 года на платформе Fragment было продано ников и анонимных номеров Telegram на сумму $350 млн (около 34 млрд руб.), сообщает RBC.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Telegram   Павел Дуров   дуров   интересное   купил ник   ник   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
Владимир 2 часа назад
Набор букв продали.. Очуметь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
161
aleksey090 15 минут назад
Самопиар.. не интересно..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T Полчаса назад
Так крипту от Дурова суд Нью Йорка запретил.
Смысл её обсуждать

https://www.rbc.ru/technology_and_media/25/03/2020/5e7ad7149a7947a8ff33cd46https://www.rbc.ru/technology_and_media/25/03/2020/5e7ad7149a7947a8ff33cd46
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
773
Уверенный пользователь Полчаса назад
Дуров начинал с порнографии, как помнится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Умница-красавица 36 минут назад
То есть на ник pavel (без точки) денег не хватило?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
128k
Аааа 36 минут назад
Эх, а когда-то 6-знаки от Аськи вот также продавали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Гвоздь Час назад
бизнес на пустом месте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Владимир Час назад
Где то здравый смысл про@бали ? Понятно конечно, что деньги девать некуда, но это пиз@ец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1M
Великий Немой 2 часа назад
Они там все О.Х.У. Е. Л. И!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Rom 2 часа назад
Хня. и 100 руб не стоит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4954 поста (4740 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
353918



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"У нас так не ходят!" В Челябинске мигрант чуть не сбил автомобилем велосипедистку UFC из-за её одежды
"У нас так не ходят!" В Челябинске мигрант чуть не сбил автомобилем велосипедистку UFC...
17 забавных инструкций, которые, возможно, ничем не помогут, но при этом знатно повеселят
17 забавных инструкций, которые, возможно, ничем не помогут, но при этом знатно повеселят
Набирающие популярность в сообществах
Эти часы настоящее произведение искусства
Эти часы настоящее произведение искусства
Самая необычная библиотека в мире
Самая необычная библиотека в мире
Забивай штрафные и получай призы
Забивай штрафные и получай призы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 23 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#машина#Реакция#история#аварии#собака#факты#кошка#Россия
#животные#автомобили#интересно#интересное#люди#ДТП#позитив#Разное#кино#истории
#Прикол#автомир#в мире#забавно#кот#авто аварии#Китай#Автовсячина#подборка#улыбнуло
Забивай штрафные и получай призы Забивай штрафные и получай призы Павел Дуров снова публикует фотографии с обнажённым торсом и умными цитатами Павел Дуров снова публикует фотографии с обнажённым торсом и умными цитатами "Это кризис среднего возраста?": пользователи сети высмеяли Дурова, который заполнил свою страничку сексуальными фотографиями "Это кризис среднего возраста?": пользователи сети высмеяли Дурова, который заполнил свою... Запрещает себе любить и пить кофе: Моргенштерн* рассказал, как Павел Дуров живёт в Дубае Запрещает себе любить и пить кофе: Моргенштерн* рассказал, как Павел Дуров живёт в Дубае Павел Дуров заявил, что искусственный интеллект уже захватил мир Павел Дуров заявил, что искусственный интеллект уже захватил мир Павел Дуров арендовал в Дубае виллу стоимостью $1 млн в год Павел Дуров арендовал в Дубае виллу стоимостью $1 млн в год

На что жалуетесь?

Вернуться