Павел Дуров стал владельцем ника в Telegram за 8 миллионов рублей

Ник достаточно прост: pavel.
Павел Дуров стал обладателем очень лаконичного и простого ника @pavel. Это обошлось ему более чем 85 тысяч долларов, или 15 тысяч TON, или почти 8 миллионов рублей. До этого ник принадлежал Павлу Федорову. Оказывается, парень зарегистрировал его раньше всех (9 лет назад)и недавно выставил его на продажу на платформе. Валютой стал TON. Об этом Дуров рассказал в своем телеграм-канале.
Ник @pavel купил некий криптоинвестор под ником @founder. Цена продажи составила 15 тыс.TON. Через некоторое время инвестор подарил очень лаконичный ник Павлу Дурову. Основатель Telegram поблагодарил пользователя за щедрый подарок и поздравил Федорова с выгодной сделкой. Теперь ник привязан к аккаунту Дурова.
Бизнесмен также рассказал, что только за последние 1,5 года на платформе Fragment было продано ников и анонимных номеров Telegram на сумму $350 млн (около 34 млрд руб.), сообщает RBC.
Источник:
- "Это кризис среднего возраста?": пользователи сети высмеяли Дурова, который заполнил свою страничку сексуальными фотографиями
- Павел Дуров заявил, что искусственный интеллект уже захватил мир
- Павел Дуров арендовал в Дубае виллу стоимостью $1 млн в год
- Китайцы сломали Telegram Дурова, а РКН так и не смог
- Павел Дуров снова публикует фотографии с обнажённым торсом и умными цитатами
Смысл её обсуждать
https://www.rbc.ru/technology_and_media/25/03/2020/5e7ad7149a7947a8ff33cd46https://www.rbc.ru/technology_and_media/25/03/2020/5e7ad7149a7947a8ff33cd46