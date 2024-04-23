Павел Дуров стал владельцем ника в Telegram за 8 миллионов рублей

Павел Дуров стал обладателем очень лаконичного и простого ника @pavel. Это обошлось ему более чем 85 тысяч долларов, или 15 тысяч TON, или почти 8 миллионов рублей. До этого ник принадлежал Павлу Федорову. Оказывается, парень зарегистрировал его раньше всех (9 лет назад)и недавно выставил его на продажу на платформе. Валютой стал TON. Об этом Дуров рассказал в своем телеграм-канале.