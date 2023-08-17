Павел Дуров арендовал в Дубае виллу стоимостью $1 млн в год

Мессенджеру Telegram исполнилось недавно 10 лет и можно сказать точно, что это — самый успешный проект Дурова. Telegram может соперничать с социальной сетью ВКонтакте, котора была выкуплена компанией Mail.ru. Судя по всему, бизнес-проекты Дурова приносят ему хорошие деньги.
Видимо, юбилей мессенджера Дуров решил отметить с размахом. Forbes стало известно, что Павел Дуров арендовал виллу в одном из самых престижных районов Дубая, в комплексе Jumeirah Islands. Миллиардер поселился на вилле площадью около 1393 квадратных метров с пятью спальнями и бассейном. Это стало одной из самых дорогих сделок по аренде на островах Джумейра.
Павел Дуров переехал в ОАЭ в 2017 году и получил гражданство. После этого Дурова стал считаться самым богатым бизнесменом этой страны.
Интересно, что Дуров просил американский Forbes не называть его российским бизнесменом и сейчас в глобальном рейтинге миллиардеров проходит как гражданин ОАЭ. По данным на 16 августа, с состоянием $11,5 млрд он занимал первое место в списке богатейших бизнесменов этой страны, уточняет РБК.
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