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Павел Дуров арендовал в Дубае виллу стоимостью $1 млн в год

Павел Дуров арендовал в Дубае виллу стоимостью $1 млн в год

Автор:
17 августа 2023 12:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: forbes   ОАЭ   богатство   вилла   деньги   дуров   интересное   фото   
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Мессенджеру Telegram исполнилось недавно 10 лет и можно сказать точно, что это — самый успешный проект Дурова. Telegram может соперничать с социальной сетью ВКонтакте, котора была выкуплена компанией Mail.ru. Судя по всему, бизнес-проекты Дурова приносят ему хорошие деньги.

Видимо, юбилей мессенджера Дуров решил отметить с размахом. Forbes стало известно, что Павел Дуров арендовал виллу в одном из самых престижных районов Дубая, в комплексе Jumeirah Islands. Миллиардер поселился на вилле площадью около 1393 квадратных метров с пятью спальнями и бассейном. Это стало одной из самых дорогих сделок по аренде на островах Джумейра.

Павел Дуров переехал в ОАЭ в 2017 году и получил гражданство. После этого Дурова стал считаться самым богатым бизнесменом этой страны.

Интересно, что Дуров просил американский Forbes не называть его российским бизнесменом и сейчас в глобальном рейтинге миллиардеров проходит как гражданин ОАЭ. По данным на 16 августа, с состоянием $11,5 млрд он занимал первое место в списке богатейших бизнесменов этой страны, уточняет РБК.



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Метки: forbes   ОАЭ   богатство   вилла   деньги   дуров   интересное   фото   
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10  комментариев
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5k
BenderRodriguez Час назад
Может себе позволить. С его то состоянием.
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0
kayumovii 11 минут назад
Ну выглядит годным, на группу А - может на СВО его?
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6k
Leo Sun 43 минуты назад
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23k
hebpat 2 часа назад
не так уж и дорого для человека с его состоянием, мог бы и подороже снять, а то поступил как нищеброд
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16
paulgr Lehoia Час назад
Можно обобщить: в интернете ничьи мнения никому не интересны.
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11k
Copycat 2 часа назад
Стену пусть вернет
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